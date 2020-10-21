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Штрафы аннулируют, на работе восстановят: Тихановская дала обещание белорусам

21 октября, 10:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

25 октября крайний срок ультиматума для Лукашенко, после чего начнется общенациональная забастовка

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала гарантии для тех, кто поддержит забастовку 26 октября в случае невыполнения властями "народного ультиматума".

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Об этом говорится в ее Telegram-канале.

Как известно, белорусская оппозиция потребовала от действующего президента Александра Лукашенко прекратить насилие и уйти из власти. Но в случае, если эти требования не будут выполнены, оппозиционерка призвала белорусов 26 октября не приходить на учебу и работу, выходить на марши, закрывать заведения и офисы, перестать пользоваться государственными услугами и сервисами, снять все деньги со счетов в банках.

"Я знаю, что это непростое решение. Но решение, которое изменит ход истории, не может быть простым. И я не смогу принять его за вас. Но могу сделать все, чтобы помочь вам решиться", – заявила Тихановская.

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Она гарантировала белорусам поддержку, если они подвергнутся экономическим репрессиям или потеряют работу. Народ, по ее словам, может рассчитывать на следующие гарантии:

  • все штрафы за неуплату коммунальных платежей будут аннулированы;
  • все судимости и административные штрафы, которые вменял вам режим, будут аннулированы;
  • если пришлось оплатить эти поборы и есть подтверждающий это документ – государство компенсирует их;
  • все, кто потерял работу в ходе протестов, будут восстановлены без прерывания стажа и выслуги;
  • все, кто удерживался на работе выплатами по контрактам, получит финансовые амнистии.
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Как сообщали новости "Сегодня", также Тихановская выдвинула силовикам Беларуси ультиматум. Оппозиционерка намекнула, что скоро у этих же правоохранителей будет новое демократической начальство.

Тем временем в Беларуси продолжаются протесты и задержания:

Взрыв в Минске Видео: tut.by

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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забастовка Беларусь ультиматум Светлана Тихановская

Источник: Сегодня

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