Швейцария готова принять переговоры между Арменией и Азербайджаном

Швейцарский МИД призвал возобновить переговоры как можно скорее

Швейцария поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по проведению переговоров для урегулирования обострения конфликта в Нагорном Карабахе и готова принять встречи между Арменией и Азербайджаном на своей территории.

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Об этом говорится в заявлении швейцарского Министерства иностранных дел.

"Швейцария безоговорочно поддерживает усилия сопредседателей Минской группы, направленные на урегулирование конфликта путем переговоров, и заявляет о готовности принять встречи на самом высоком уровне, как она это делала в прошлом", – говорится в заявлении.

В швейцарском МИД подчеркнули, что необходимо возобновить переговоры в кратчайшие сроки и без предварительных условий, поскольку это единственный путь к мирному урегулированию конфликта.

Швейцария призвала стороны конфликта "не прибегать к силе" и поддерживать стабильность в регионе.

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"Напоминает обеим сторонам, что они должны соблюдать обязательства в соответствии с международным правом, в том числе в отношении защиты гражданского населения", – заявили в МИД.

Напомним, армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Украина уже призвала стороны сесть за стол переговоров.

Новости "Сегодня" внимательно следят за событиями в Нагорном Карабахе. Больше об этом читайте в хронике на нашем сайте: "Новая война. Что происходит в Нагорном Карабахе – все подробности".

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