Швейцария готова принять переговоры между Арменией и Азербайджаном

Швейцария поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по проведению переговоров для урегулирования обострения конфликта в Нагорном Карабахе и готова принять встречи между Арменией и Азербайджаном на своей территории.
Об этом говорится в заявлении швейцарского Министерства иностранных дел.
"Швейцария безоговорочно поддерживает усилия сопредседателей Минской группы, направленные на урегулирование конфликта путем переговоров, и заявляет о готовности принять встречи на самом высоком уровне, как она это делала в прошлом", – говорится в заявлении.
В швейцарском МИД подчеркнули, что необходимо возобновить переговоры в кратчайшие сроки и без предварительных условий, поскольку это единственный путь к мирному урегулированию конфликта.
Швейцария призвала стороны конфликта "не прибегать к силе" и поддерживать стабильность в регионе.
"Напоминает обеим сторонам, что они должны соблюдать обязательства в соответствии с международным правом, в том числе в отношении защиты гражданского населения", – заявили в МИД.
Напомним, армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Украина уже призвала стороны сесть за стол переговоров.
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