Страны МИД G20 призвали Россию разблокировать экспорт украинского зерна

Министры иностранных дел стран G7 устроили бойкот главе российского МИД Сергею Лаврову

G20 поддержали требование к России разблокировать экспорт зерна из Украины. Коллаж "Сегодня"

Встреча министров иностранных дел Большой двадцатки (G20) продемонстрировала консенсус в отношении требования к РФ снять блокаду экспорта зерна из Украины.

Об этом пишет Reuters.

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"Надеемся, результатом этой встречи станет то, что Россия поймет, насколько распространен консенсус относительно необходимости достичь прогресса в вопросе зерна", - сказал неназванный западный чиновник.

В этом году встреча G20 не завершилась заключительным совместным коммюнике и совместным фото министров — участников встречи. Главы МИД стран Большой семерки (G7) устроили бойкот главе внешнеполитического ведомства РФ Сергею Лаврову, отказавшись также приходить с ним на совместный ужин.

Лавров досрочно покидает саммит

Как пишет Spiegel, Лавров досрочно покидает встречу G20. Он не будет участвовать в официальной трапезе и рабочей сессии во второй половине дня.

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"Лавров еще проведет двусторонние переговоры, затем обратится к прессе и уедет", – сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Глава МИД России покинул зал заседаний сразу после выступления. Он также не ответил на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил свое участие в саммите G20. На мероприятии пригласили выступить президента Украины Владимира Зеленского. Саммит запланирован на 15-16 ноября.

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Ранее мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет увидеть президента РФ Владимира Путина на саммите G20.