Країни МЗС G20 закликали Росію розблокувати експорт українського зерна

Міністри закордонних справ країн G7 влаштували бойкот главі російського МЗС Сергію Лаврову

G20 підтримали вимогу Росії розблокувати експорт зерна з України. Колаж "Сьогодні"

Зустріч міністрів закордонних справ Великої двадцятки (G20) продемонструвала консенсус щодо вимоги РФ зняти блокаду на експорт зерна з України.

Про це пише Reuters.

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Подробиці

"Сподіваємося, результатом цієї зустрічі стане те, що Росія зрозуміє, наскільки поширений консенсус щодо необхідності досягти прогресу у питанні зерна", – сказав неназваний західний чиновник.

Цього року зустріч G20 не завершилася заключним спільним комюніке та спільним фото міністрів – учасників зустрічі. Глави МЗС країн Великої сімки (G7) влаштували бойкот главі зовнішньополітичного відомства РФ Сергію Лаврову, відмовившись також приходити з ним на спільну вечерю.

Лаврів достроково залишає саміт

Як пише Spiegel , Лавров достроково залишає зустріч G20 Він не братиме участі в офіційній трапезі та робочій сесії у другій половині дня.

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"Лавров ще проведе двосторонні переговори, потім звертається до преси та поїде", – повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Глава МЗС Росії залишив зал засідань одразу після виступу. Він також не відповів на запитання міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підтвердив свою участь у саміті G20. На заході запросили виступити президента України Володимира Зеленського. Саміт заплановано на 15-16 листопада.

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Раніше ми писали, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн хоче побачити президента РФ Володимира Путіна на саміті G20.