Светлана Тихановская пришла на Женский марш в поддержку белорусок

Она прошлась с колонной демонстрантов

В субботу, 10 октября, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановкая пришла на Женский марш, который проходит в поддержку белорусок в Вильнюсе.

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Об этом сообщает Telegram-канал Светланы Тихановской.

"Сегодня я не смогла не присоединиться к маршу. Я хотела поддержать белорусских женщин, высказать свое восхищение. Мы обязательно победим!", – сказала Тихановская.

Так, Тихановская прошлась с колонной демонстрантов с бело-красно-белыми флагами по центру города.

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Хотим отметить, что белорусских женщин поддержали и в Киеве. В Сети появилось фото с центральной площади столицы на Крещатике, где женщины стоят с красно-белыми флагами.

Напомним, сегодня проходит Женский марш – девушки и женщины по всему миру выйдут в знак поддержки и солидарности с Беларусью.

Ранее мы писали, что в Беларуси бойцы ОМОНа и неизвестные в зеленой форме и балаклавах разогнали "Женский марш" 12 сентября.

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А в Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

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