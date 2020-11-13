Темнокожие и азиаты чаще болеют коронавирусом – ученые назвали причину

Представители этнических меньшинств (темнокожие и азиаты) подвергаются повышенному риску заражения COVID-19.

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Об этом свидетельствуют результаты исследований, сообщает Daily Mail.

Ученые проанализировали статистику заболеваний среди разных этнических групп. Риск заражения коронавирусом для темнокожих оказался в среднем вдвое выше, чем для белых, а для азиатов – в полтора раза выше.

Также выяснилось, что азиаты сложнее переносят болезнь и больше подвержены к летальному исходу.

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Исследователи считают, что наблюдаемая тенденция связана скорее с социальными, чем с генетическими факторами. Представители этнических меньшинств чаще работают в местах, где необходимо ежедневно контактировать с другими людьми, в том числе в больницах.

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Кроме того, эти категории населения чаще живут в крупных городах, где большое население.

Ранее мы писали о том, что маски N95 со встроенными клапанами позволяют выходить потокам нефильтрованного выдыхаемого воздуха. Из-за этого увеличивается риск передачи COVID-19.

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