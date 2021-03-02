Третья волна не за горами: Норвегия усиливает карантин

Власти Норвегии опасаются начала третьей волны коронавирусной эпидемии в стране и поэтому готовятся ужесточить эпидемиологические ограничения.

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Об этом, как сообщает Reuters, 2 марта заявил министр здравоохранения королевства Бент Хои.

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"Мы можем столкнуться с началом третьей волны. Мы должны быть готовы к тому, что следующие два месяца могут быть довольно тяжелыми", – сказал глава норвежского Минздрава на пресс-конференции.

Хои назвал крайне важной необходимость держать распространение вируса под контролем. Для этого власти теперь будут распространять вакцины от COVID-19 по городах пропорционально их населению, а не по доле пожилых жителей, как было раньше.

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Стоит отметить, что показатели распространения COVID-19 в этой скандинавской стране являются одними из самых низких в Европе, но власти обеспокоены недавним возобновлением новых случаев заражения, особенно в Осло, где фиксируют все больше инфицированных "британским" штаммом коронавируса.

В настоящее время в Норвегии используются вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, однако последнюю применяют только для пациентов до 65 лет.

Напомним, что соседи Норвегии – Эстония и Финляндия – уже объявили об ужесточении локдауна из-за растущего количества новых заболевших.

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А с 3 марта новые правила ждут и жителей Словакии, в частности ограничение на передвижение граждан.

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