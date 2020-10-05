Отцы "ласкового убийцы": что известно о лауреатах Нобелевки по медицине

Ученые в 1989 году открыли опасный вирус гепатита С, и теперь мы знаем, как с ним бороться

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2020 год за открытие гепатита С стали американцы Харви Альтер (Harvey J. Alter), Чарльз Райс (Charles M. Rice) и британец Майкл Хьютон (Michael Houghton).

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Все трое лауреатов Нобелевской премии ныне живы, хотя уже и в преклонном возрасте. Они начинали свою работу еще в 70-х года прошлого века.

Сайт "Сегодня" выяснял, в чем заслуга ученых, получивших такую высокую награду.

Когда и как открыли вирус

После того как в 1970-х годах были выделены возбудители гепатита А и В, стало очевидным существование и других видов вирусного гепатита – "ни А, ни В". Решающий шаг в обнаружении инфекционного агента был сделан в 1989 году, когда в крови больных обнаружили вирусную РНК, характерную для флавивирусов. Этот возбудитель назвали вирусом гепатита C.

Гепатит С поражает прежде всего печень, ее основные функции нарушаются, гепатоциты заменяются соединительной тканью, что приводит к фиброзу и циррозу органа.

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Гепатит С – одно из наиболее коварных заболеваний. Его еще называют "ласковым убийцей" из-за способности маскироваться под видом множества других заболеваний. Часто он годами и даже десятилетиями не проявляется. А когда дает о себе знать, бывает уже слишком поздно.

Что известно об открывателях гепатита С

Майкл Хьютон родился в Великобритании в 1949 году. Окончил Университет Восточной Англии в 1972 году, в 1977 году защитил докторскую диссертацию по биохимии в Королевском колледже Лондона. Сейчас преподает в Университете Альберты в Канаде. Хьютон – автор более 200 научных работ.

Харви Альтер родился в 1935 году в Нью-Йорке (США). С начала 1970-х годов работал в отделениях трансфузиологии (этот раздел медицины изучает вопросы переливания крови) Национальных институтов здоровья США в Бетесде. В 2000 году за свои открытия в исследовании гепатита получил премию Альберта Ласкера.

Чарльз Райс родился в 1952 году в Сакраменто (США). В 1981 году он получил докторскую степень в Калифорнийском технологическом институте. В 1995 году стал его профессором. В 2001 году начал преподавать в Университете Рокфеллера в Нью-Йорке, где до 2018 года также возглавлял центр по изучению гепатита. Райс – член Национальной академии наук США.

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Как открывали гепатит С

Один из лауреатов собрал образцы донорской крови, от которой у пациентов развился гепатит. Ученый понял, что речь идет о новом виде гепатита. На тот момент не было известно, к какому виду вирусов относится возбудитель. После этого эстафетную палочку подхватили вирусологи.

Второй лауреат проанализировал донорскую кровь, при переливании которой у реципиентов развился гепатит, и нашел генетический материал, который мог быть новым неизвестным вирусом.

Третий лауреат непосредственно выделил этот участок генома и провел исследование, введя вирус шимпанзе. Лишь тогда все пазлы сложились воедино, и был определен новый вирус гепатита С.

В чем заслуга этих ученых

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Благодаря открытию и созданию тест-систем ученые во всем мире смогли понять масштабность эпидемии вирусного гепатита С и влиять на его распространение путем тестирования донорской крови. На данный момент вирусом гепатита С инфицировано примерно 150 миллионов человек на планете. В индустриально развитых странах Северной Америки, Западной Европы, в Японии вирус гепатита С является основным фактором развития цирроза печени и первичного рака печени. Поэтому лечение от гепатита С снижает летальность от этих заболеваний.

Также ученым удалось разработать эффективные методы лечения от хронического гепатита С, чтобы предотвратить его эволюцию в цирроз печени и первичный рак печени.

Как передается вирус

Заболевание поражает клетки печени, но симптоматика на начальных этапах почти не проявляется. Возбудитель вируса может передаваться только через кровь.

Заразиться этой болезнью можно через инфицированную кровь и ее компоненты:

при парентеральных манипуляциях, в том числе в медучреждениях;

при оказании стоматологических услуг;

через инъекционное оборудование, при акупунктуре, пирсинге, нанесении татуировок;

при оказании ряда услуг в парикмахерских.

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Среди всех вирусных гепатитов гепатит С – наиболее тяжелая форма, которая предрасполагает к хроническому течению болезни.

Как борются с гепатитом С в Украине, смотрите в нашем сюжете:

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