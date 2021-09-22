Тропические леса Амазонии и Мачу-Пикчу: Украина установила безвизовый режим с республикой Перу

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.
Об этом сообщил Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Соглашение вступает в силу на З0-й день с даты получения дипломатическими каналами последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.
Теперь украинцам не понадобится оформление визы для пребывания в этой экзотической стране в течение 90 дней на протяжении 180 дней в году.
Аналогичные условия будут действовать и для перуанцев. Раньше им приходилось оформлять визу в украинских дипучреждениях или обращаться за оформлением электронной въездной визы.
Испания открывает въезд для украинцев
Ранее мы сообщали, что с 27 июля гражданам Украины будет разрешен въезд в Испанию. Это возможно в соответствии с решением Совета Европы.
На въезде в страну потребуется свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.
27 . .— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 24, 2021
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Ранее мы также писали:
Из зимы в тропики: с 1 марта украинцы могут летать на Карибы без виз.
Напомним, что безвиз с США пока нереален, но есть альтернатива.
Также напомним, что рейтинг украинского паспорта вырос – по количеству безвиза мы обогнали все страны СНГ.