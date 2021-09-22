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Тропические леса Амазонии и Мачу-Пикчу: Украина установила безвизовый режим с республикой Перу

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
22 сентября, 15:39
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Теперь украинцы смогут пребывать в этой экзотической стране в течении 90 дней без визы
Соглашение об отмене визовых требований подписали посол Перу в Польше и Украине Альберто Эфраин Уилфред Салас Бараона. Коллаж: "Сегодня"
Соглашение об отмене визовых требований подписали посол Перу в Польше и Украине Альберто Эфраин Уилфред Салас Бараона. Коллаж: "Сегодня"

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

Об этом сообщил Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Соглашение вступает в силу на З0-й день с даты получения дипломатическими каналами последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.

Граждане Украины и граждане Республики Перу могут находиться без виз на территории государства другой стороны сроком до 90 дней
Граждане Украины и граждане Республики Перу могут находиться без виз на территории государства другой стороны сроком до 90 дней

Теперь украинцам не понадобится оформление визы для пребывания в этой экзотической стране в течение 90 дней на протяжении 180 дней в году.

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Аналогичные условия будут действовать и для перуанцев. Раньше им приходилось оформлять визу в украинских дипучреждениях или обращаться за оформлением электронной въездной визы.

Испания открывает въезд для украинцев

Ранее мы сообщали, что с 27 июля гражданам Украины будет разрешен въезд в Испанию. Это возможно в соответствии с решением Совета Европы.

На въезде в страну потребуется свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

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