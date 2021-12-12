Турция испытала первый в мире дрон с лазерным оружием (видео)

Беспилотник передадут турецким вооруженным силам после завершения всех фаз испытания

Название дрона придумал глава МВД Турции Сулейман Сойлу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Турции успешно завершили испытания первого в мире БПЛА с лазерным оружием Eren. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Название дрона придумал глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Этот беспилотник передадут турецким вооруженным силам после завершения всех фаз испытания.

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Дрон успешно прошел стрельбы с дистанций 100, 300 и 500 метров – его разработчиками являются оборонные компании TÜBİTAK и ASİSGUARD. Разработка велась при координации департамента криминалистики Главного управления безопасности.

По информации агентства, беспилотник способен на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия, максимальная высота полета дрона – 3000 метров.

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Eren впервые был представлен в выставочном центре ATO Congresium в рамках "Дней информирования о государственных программах поддержки и поощрения": его представило Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

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