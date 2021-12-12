Мир
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! Зломовчання: топ-сериал (обзор) Зломовчання: топ-сериал (обзор) 🚓 Хамство Гогилашвили Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Турция испытала первый в мире дрон с лазерным оружием (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
12 декабря, 13:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Беспилотник передадут турецким вооруженным силам после завершения всех фаз испытания
Название дрона придумал глава МВД Турции Сулейман Сойлу
Название дрона придумал глава МВД Турции Сулейман Сойлу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Турции успешно завершили испытания первого в мире БПЛА с лазерным оружием Eren. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Название дрона придумал глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Этот беспилотник передадут турецким вооруженным силам после завершения всех фаз испытания.

Реклама

Дрон успешно прошел стрельбы с дистанций 100, 300 и 500 метров – его разработчиками являются оборонные компании TÜBİTAK и ASİSGUARD. Разработка велась при координации департамента криминалистики Главного управления безопасности.

По информации агентства, беспилотник способен на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия, максимальная высота полета дрона – 3000 метров.

Реклама

Eren впервые был представлен в выставочном центре ATO Congresium в рамках "Дней информирования о государственных программах поддержки и поощрения": его представило Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Страшные "Байрактары"

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Больше о самом богатом
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.368

Евро (€)

30.68

Украина - на 110 месте в этом рейтинге
ТОП-10 стран по уровню счастья
1
Финляндия Финляндия
7.842
2
Дания Дания
7.620
3
Швейцария Швейцария
7.571
4
Исландия Исландия
7.554
5
Нидер­ланды Нидер­ланды
7.464
6
Норвегия Норвегия
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеция Швеция
7.363
9
Новая Зелан­дия Новая Зелан­дия
7.277
10
Австрия Австрия
7.268
Подробнее
Рассветы
Восход солнца в самых красивых городах мира
Иерусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львов
Токио
Лондон
Москва
Каир
Рио-де-Жанейро
Дели
Киев
1/2
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять