Турция стала во главе командования силами высокой готовности НАТО

НАТО поддерживает Турцию

Турция возглавила командование Объединенной оперативной группой высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force).

Реклама

Об этом сообщает штаб-квартира НАТО.

В НАТО подчеркнули, что Турция вложила значительные средства в одно из самых мобильных подразделений Альянса, особенно в его логистику и боеприпасы. Анкара отправила новейшие образцы турецких вооруженных машин, противотанковых ракет и гаубиц.

Кроме того, теперь в составе VJTF служит мотопехотная бригада численностью около 4200 военнослужащих, вооруженная новейшей турецкой боевой техникой, в частности бронированными машинами, противотанковыми ракетными комплексами и гаубицами.

В нынешнем году силы высокой готовности НАТО в общей сложности будут насчитывать 6400 военнослужащих США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и других стран-участниц Североатлантического альянса.

Реклама

Читайте также: ЕС одобрил дополнительные санкции против Турции

В тренде Неизвестные измазали краской дом спикера Конгресса США и подложили свиную голову

В НАТО приняли решение о формировании Объединенных сил НАТО высокой готовности в 2014 году во время саммита Альянса в Уэльсе. Этот шаг был предпринят, в частности, после действий России против Украины и роста напряженности на Ближнем Востоке.

Члены НАТО возглавляют Объединенную оперативную группу высокой готовности по принципу ротации: Польша – в 2020-м году, Германия – в 2019-м, а Италия – в 2018-м.

Ранее Генсек НАТО назвал три причины, почему Турции не нужны российские зенитно-ракетные комплексы С-400, которые приобрела Анкара.

Кроме того, Турция рассчитывает, что ЕС выполнит свое обещание и предоставит ей полноправное членство, а не будет вводить очередные санкции.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама