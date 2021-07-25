Ухудшение мышления и памяти: у переболевших COVID-19 наблюдается снижение когнитивных способностей

Ученые разделили переболевших на группы в зависимости от тяжести заболевания, выделив тех, кто переболел дома, в больнице, а также тех, кто был подключен к аппарату ИВЛ

Результаты исследования. Фото: коллаж "Сегодня"

По данным британских ученых, у переболевших коронавирусной инфекцией людей наблюдается ухудшение работоспособности, внимания, пространственного мышления и памяти. В ходе исследования, обнаружили связь между ухудшением умственных способностей людей и тяжестью перенесенного ими заболевания.

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Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного журналом The Lancet.

Как указывают специалисты, из 81 337 участников, заполнивших анкету с мая по декабрь 2020 года, 12 689 человек заявили, что перенесли коронавирус. Исходя из этих данных, ученые разделили переболевших на группы в зависимости от тяжести заболевания, выделив тех, кто переболел дома, в больнице, а также тех, кто был подключен к аппарату ИВЛ.

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Исключив факторы пола, возраста, образования, социального статуса и других различий, исследователи пришли к выводу, что у переболевших коронавирусом наблюдается значительное ухудшение когнитивных способностей по сравнению с контрольной группой. При этом ученые отметили, что у тех, кто перенес заболевание дома, этот показатель оказался намного меньше, чем у тех, кто был госпитализирован.

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Отметим, ученые в рамках программы Great British Intelligence Test с января по декабрь 2020 года протестировали десятки тысяч человек. Участники исследования выполняли девять тестов – на планирование, память, пространственное мышление, внимание и способности к распознаванию эмоций. В перечень вопросов были добавлены новые – связанные с COVID-19.

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