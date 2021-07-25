Погіршення мислення і пам'яті: у перехворілих COVID-19 спостерігається зниження когнітивних здібностей

Вчені розділили перехворівших на групи в залежності від тяжкості захворювання, виділивши тих, хто перехворів вдома, в лікарні, а також тих, хто був підключений до апарату ШВЛ

Результати дослідження. Фото: колаж "Сьогодні"

За даними британських вчених, у перехворілих коронавірусною інфекцією людей спостерігається погіршення працездатності, уваги, просторового мислення та пам'яті. В ході дослідження, виявили зв'язок між погіршенням розумових здібностей людей і вагою перенесеного ними захворювання.

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Про це свідчать дані дослідження, опублікованого журналом The Lancet.

Як зазначають фахівці, з 81 337 учасників, які заповнили анкету з травня по грудень 2020 року, 12 689 чоловік заявили, що перенесли коронавірус. Виходячи з цих даних, вчені розділили перехворівших на групи в залежності від тяжкості захворювання, виділивши тих, хто перехворів вдома, в лікарні, а також тих, хто був підключений до апарату ШВЛ.

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Виключивши фактори статі, віку, освіти, соціального статусу та інших відмінностей, дослідники прийшли до висновку, що у перехворілих на коронавірус спостерігається значне погіршення когнітивних здібностей порівняно з контрольною групою. При цьому вчені відзначили, що у тих, хто переніс захворювання будинку, цей показник виявився набагато менше, ніж у тих, хто був госпіталізований.

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Відзначимо, вчені в рамках програми Great British Intelligence Test з січня по грудень 2020 року протестували десятки тисяч чоловік. Учасники дослідження виконували дев'ять тестів – на планування, пам'ять, просторове мислення, увагу і здатності до розпізнавання емоцій. До переліку питань були додані нові – пов'язані з COVID-19.

Раніше ми писали, що у Львівській області виявили три перші випадки "дельта"-штамма коронавіруса.

Нагадаємо, в Україні 21 липня стартував п'ятий етап вакцинації від COVID-19, коли зможуть отримати щеплення всі бажаючі. У великих містах будуть розгорнуті пункти масової вакцинації, а з малих міст та сіл організують безкоштовний транспорт.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта