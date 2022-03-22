Украинца уволили из немецкого ресторана из-за обращения о войне РФ против Украины

В настоящее время мужчина получает консульскую помощь

Мужчина работал в ресторане Rizzi в городе Баден-Баден/Фото: коллаж: "Сегодня"

Одессита Игоря Голода, работавшего в ресторане Rizzi немецкого города Баден-Баден, уволили за видеообращение к россиянам из-за войны РФ против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Как рассказал Кулеба, руководству ресторана, ориентированного на русскоязычное население Баден-Бадена, "не понравилась правда о тысячах погибших мирных украинских граждан, более сотни убитых детей, десятки дотла разрушенных городов в результате агрессии российских войск".

Украинцу, которого уволили, оказывают консульскую помощь. Он на связи с адвокатом и мэрией города.

Поддержка войны россиянами

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и путина как автора войны.

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По словам Подоляка, официально 71% россиян категорически поддерживают войну.