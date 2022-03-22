Українця звільнили з німецького ресторану через звернення про війну РФ проти України

Нині чоловік отримує консульську допомогу

Чоловік працював у ресторані Rizzi в місті Баден-Баден/Фото: колаж: "Сьогодні"

Одесита Ігоря Голода, який працював в ресторані Rizzi німецького міста Баден-Баден, звільнили за відеозвернення до росіян через війну РФ проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Як розповів Кулеба, керівництву ресторану, орієнтованого на російськомовне населення Баден-Бадена, "не сподобалася правда про тисячі загиблих мирних українських громадян, понад сотню вбитих дітей, десятки вщент зруйнованих міст внаслідок агресії російських військ".

Українцю, якого звільнили, надають консульську допомогу. Він на зв'язку з адвокатом та мерією міста.

Підтримка війни росіянами

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян та путіна як автора війни.

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За словами Подоляка, офіційно 71% росіян категорично підтримують війну.