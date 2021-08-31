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Помощь пришла. Украинцев, попавших под лавину на Казбеке, доставили в безопасное место

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
31 августа, 18:10
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В МИД Украины сообщили, что операция по эвакуации троих украинцев с горы Казбек завершилась
Украинцев, попавших под лавину на Казбеке, сняли с горы. Состояние спасенных удовлетворительное / Коллаж "Сегодня"
Украинцев, попавших под лавину на Казбеке, сняли с горы. Состояние спасенных удовлетворительное / Коллаж "Сегодня"

Трое украинцев, которые попали под лавину на горе Казбек (на границе России и Грузии), эвакуированы с горы вертолетом и доставлены в грузинский город Степанцминда. Одному из альпинистов потребовалась госпитализация.

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Об этом рассказал сайту "Сегодня" спикер МИДа Олег Николенко.

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"Посольство Украины в Грузии установило контакт с тремя украинцами, попавшими под лавину на горе Казбек. Они были эвакуированы вертолетом в Степанцминда. Одна альпинистка получила перелом руки, сейчас она госпитализирована. Состояние двух других альпинистов удовлетворительное. Все граждане сейчас находятся в безопасном месте. Пострадавшие планируют завтра прибыть в Тбилиси для дальнейшего возвращения в Украину", – рассказал "Сегодня" Олег Николенко.

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Напомним, украинские альпинисты попали под лавину на горе Казбек со стороны Грузии. В Северной Осетии (РФ) отказались принимать заявку на отправку вертолета к пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

Жертвы Казбека

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Гора Казбек (5033,8 м) имеет уровень незначительной сложности. Тем не менее и там есть свой список погибших при восхождении.

Например, в 2011 году здесь погиб харьковский альпинист Игорь Логвинов, который имел 30-летний опыт альпинизма.

В 2015 году здесь погиб один из самых известных альпинистов Австралии Эди Кобльмюллер. Он замерз вместе с 59-летней альпинисткой, решив во время метели не спускаться, а дождаться с обессиленной женщиной спасательный отряд.

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