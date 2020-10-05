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Ультиматум до полуночи. В Бишкеке протесты переросли в стычки с силовиками (видео)

5 октября, 19:36

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В результате столкновений есть пострадавшие

В столице Кыргызстана Бишкеке продолжаются масштабные акции протеста из-за оглашения предварительных результатов парламентских выборов в стране. Мирный митинг уже перерос в стычки с милицией.

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Как сообщает 24kg, на площади Ала-Тоо собрались около шести тысяч человек. Они требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова, а также отмены итогов голосования до полуночи и назначения нового.

Местные правоохранители призывали граждан разойтись якобы из-за того, что среди протестующих есть пьяные люди, которые могут начать провокации.

Вечером митингующие двинулись в сторону "Белого дома". Некоторые из участников пытались прорваться на территорию охраняемого объекта – они вылезли на забор.

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Вскоре на площадь Ала-Тоо прибыла колонна милиционеров для разгона протеста. Сотрудники правоохранительных органов применили против людей светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. В ответ местные жители бросают в силовиков камни.

Милиции удалось оттеснить участников митинга от "Белого дома". По данным СМИ, в результате столкновений есть раненные, среди них – депутат партии "Ата Мекен" Жанар Акаев и два силовика.

На место прибыли волонтеры для оказания первой помощи, некоторых пострадавших госпитализировали в Национальный центр хирургии. Всего в скорую помощь поступило 14 вызовов.

Напомним, ранее вКыргызстане бывшего президента Алмазбека Атамбаева приговорили к тюремному сроку.

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выборы протест Кыргызстан силовики стычки
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