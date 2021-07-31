Уничтожающие пожары в Турции: украинцы не спешат отменять отпуска

И туроператоры не советуют отказываться от отдыха – только в некоторых случаях предлагают изменить даты

Пожар в Турции. Фото Reuters/Kenan Gurbuz

В Турции задержали нескольких подозреваемых в поджогах лесов. Одного из вероятных злоумышленников заметили местные во время разведения огня – люди едва не совершили самосуд. Сейчас подозреваемые под стражей и власти обещают, что виновные не уйдут от ответственности. А вот что делать туристам, выясняла корреспондент "Сегодня" Анна Левицкая.

Украинцы в зоне стихийного бедствия

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Вместо комфортабельных номеров, люди ночуют на пляже, с чемоданами наготове. Они готовы выехать в любой момент. А выехать было непросто: украинка Олеся Павлинская отдыхала с семьей в Ичмелере. Когда возвращались, один из отрезков дороги был перекрыт. Часть пути преодолевали на катере. Когда наконец выехали из проблемной зоны, пересели на автобус. На сервис не жалуется. Говорит – все организовали хорошо.

"Нам даже бесплатно воду выдавали на катере, выдавали маски, помогали с чемоданами. Конечно, на катер с чемоданами немного трудно загрузиться. На руках детей переносили местные турки. Очень организованно, слаженно", – делится Олеся.

Пожар в Турции. Фото Reuters/Kenan Gurbuz

Работает ли авиасообщение?

Рейсы из горящей Турции в Украину возвращаются вовремя. Туда задержалось два – в Анталию и Даламан. Последний ожидали более 10 часов. Впрочем, в авиакомпании заверили – с пожарами это отнюдь не связано. Не уменьшается и количество украинцев, которые только планируют улететь на турецкие курорты. Настроение у них оптимистичное, билетов не сдают. Только сегодня по графику восемь рейсов.

"А чего бояться? Надо верить Богу и все будет хорошо", – говорят туристы.

Реклама Пожар в Турции. Фото Reuters/Kenan Gurbuz

Отдыхать безопасно?

Отменять поездку самому из-за предостережений – значит потерять средства: власть убытков не будет компенсировать. Другое дело, если отель заявляет, что не может принять отдыхающих. Тогда просто переносят даты. Операторы утверждают: совсем отказываться от отдыха нет смысла.

"В принципе каких-то прямых угроз здоровью или безопасности отдыха туристов нет. Турецкие власти делают все возможное для того, чтобы остановить эту пожарную опасность, остановить пожары", – отмечает председатель Ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

Иного мнения – врачи.

"В воздухе очень много поллютантов, это может быть и углекислого газа увеличение, что может привести к обострению хронических (болезней)", – отмечает профессор кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ Украины Юрий Бисюк.

Осторожная позиция и в МИД. Подчеркивают – по провинциям Анталия, Адана, Стамбул и Анкара до сих пор распространяется пламя. И советуют пока воздержаться от поездок в эти регионы.

Лесные пожары унесли жизни не менее четырех человек, и более 180 больницах. Приходилось эвакуировать целые села. Арестовали уже пятерых подозреваемых. Толпа чуть не устроила самосуд над одним из них. Полиции пришлось отбивать подозреваемого. Но эти подозрения касаются только одного поджога, а не всех пожаров на южном побережье. А они такие мощные, что дым видно даже со спутников. Но власть успокаивает – большинство очагов уже взяли под контроль.