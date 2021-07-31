Нищівні пожежі у Туреччині: українці не квапляться скасовувати відпустки

Та й туроператори не радять відмовлятись від відпочинку – лише в деяких випадках пропонують змінити дати

Пожежа в Туреччині. Фото Reuters / Kenan Gurbuz

У Туреччині затримали кількох підозрюваних у підпалах лісів. Одного з ймовірних зловмисників помітили місцеві під час розведення вогню – люди ледь не вчинили самосуду. Наразі підозрювані під вартою і влада обіцяє, що винні не уникнуть відповідальності. А от що робити туристам, з'ясовувала кореспондент "Сьогодні" Анна Левицька.

Українці у зоні стихійного лиха

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Замість комфортабельних номерів, люди ночують на пляжі, з валізами напоготові. Вони ладні виїхати щомиті. А виїхати було непросто: українка Олеся Павлинська відпочивала з родиною в Ічмелері. Коли поверталися, один з відтинків дороги був перекритий. Частину шляху долали на катері. Коли нарешті виїхали з проблемної зони, пересіли на автобус. На сервіс не скаржиться. Каже – все організували добре.

"Нам навіть безкоштовно воду видавали на катері, видавали маски, допомагали з валізами. Звісно, на катер з валізами трохи важко завантажитись. На руках дітей переносили місцеві турки. Дуже організовано, злагоджено", – ділиться Олеся.

Пожежа в Туреччині. Фото Reuters / Kenan Gurbuz

Чи працює авіасполучення?

Рейси з охопленої вогнем Туреччини до України повертаються вчасно. Туди затрималося два – до Анталії та Даламани. Останнього очікували понад 10 годин. Утім в авіакомпанії запевнили – з пожежами це аж ніяк непов'язане. Не меншає і українців, які тільки планують відлетіти на турецькі курорти. Настрій у них оптимістичний, квитків не здають. Лише сьогодні за графіком вісім рейсів.

"А чого боятися? Треба вірити Богу і все буде добре", – кажуть туристи.

Реклама Пожежа в Туреччині. Фото Reuters / Kenan Gurbuz

Відпочивати безпечно?

Скасовувати поїздку самому через перестороги – означає втратити кошти: влада збитків не компенсуватиме. Інша річ, якщо готель заявляє, що не може прийняти відпочивальників. Тоді просто переносять дати. Оператори переконують: геть відмовлятися від відпочинку немає сенсу.

"В принципі якихось прямих загроз здоров’ю чи безпеці відпочинку туристів немає. Турецька влада робить все можливе для того, щоб зупинити цю пожежну небезпеку, зупинити пожари", – наголошує голова Асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

Інакшої думки – лікарі.

"В повітрі дуже багато полютантів, це може бути й вуглекислий газ збільшення, що може призвести до загострення хронічних (хвороб)", – зазначає професор кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ України Юрій Бісюк.

Обережна позиція і у МЗС. Підкреслюють – провінціями Анталія, Адана, Мерсін та Мугла досі шириться полум'я. І радять поки утриматися від поїздок до цих регіонів.

Лісові пожежі забрали життя щонайменше чотирьох людей, і понад 180 – у лікарнях. Доводилося евакуювати цілі села. Заарештували вже п'ятьох підозрюваних. Натовп ледь не зчинив самосуду над одним з них. Поліції довелося відбивати підозрюваного. Та ці підозри стосуються лише одного підпалу, а не усіх пожеж на південному узбережжі. А вони такі потужні, що дим видно навіть з супутників. Та влада заспокоює – більшість осередків вже взяли під контроль.