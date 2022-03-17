Узбекистан против агрессии Кремля, не признает т. н. "ЛДНР" и уже отправил помощь Украине

Узбекистан не признает независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Об этом заявил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, выступая на пленарном заседании Сената.
"Ситуация вокруг Украины вызывает серьезную озабоченность в Узбекистане. Наша страна привержена поиску мирного разрешения ситуации и урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами. Для этого прежде всего должны быть немедленно прекращены военные действия и насилие", – сказал он.
Министр отметил, что Узбекистан исторически имел традиционно хорошие и многоплановые отношения и с Украиной, и с Россией.
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"Мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с обеими странами, исходя из наших национальных интересов. Россия – это наш ведущий торговый партнер, у нас с ней стратегическое партнерство и союзнические отношения. С другой стороны, мы сотрудничаем с Украиной по многим направлениям. Товарооборот Узбекистана и Украины в 2021 году превысил 704 миллиона долларов", – сказал он.
Камилов добавил, что Узбекистан в это непростое время оказал гуманитарную помощь Украине и продолжит это в дальнейшем.
"В свою очередь Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем Донецкую и Луганскую "народные республики", – подчеркнул он.
Ситуация в Украине 17 марта
- Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.
- Враг оккупировал примерно 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать российское телевидение, чтобы распространять российскую пропаганду и фейки.
- В Украине ликвидировали замкомандира авиаполка оккупантов. Его зарыли в Воронеже.
- Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.
- В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжаются серьезные бои. Оккупированные российскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг крадет и забивает скот, а также производит обыски в домах людей.