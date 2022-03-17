Узбекистан против агрессии Кремля, не признает т. н. "ЛДНР" и уже отправил помощь Украине

Глава МИД Узбекистана призывает остановить насилие в Украине

Узбекистан поддержал Украину не только словом, но и делом. Фото: коллаж "Сегодня"

Узбекистан не признает независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом заявил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, выступая на пленарном заседании Сената.

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"Ситуация вокруг Украины вызывает серьезную озабоченность в Узбекистане. Наша страна привержена поиску мирного разрешения ситуации и урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами. Для этого прежде всего должны быть немедленно прекращены военные действия и насилие", – сказал он.

Министр отметил, что Узбекистан исторически имел традиционно хорошие и многоплановые отношения и с Украиной, и с Россией.

"Мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с обеими странами, исходя из наших национальных интересов. Россия – это наш ведущий торговый партнер, у нас с ней стратегическое партнерство и союзнические отношения. С другой стороны, мы сотрудничаем с Украиной по многим направлениям. Товарооборот Узбекистана и Украины в 2021 году превысил 704 миллиона долларов", – сказал он.

Камилов добавил, что Узбекистан в это непростое время оказал гуманитарную помощь Украине и продолжит это в дальнейшем.

"В свою очередь Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем Донецкую и Луганскую "народные республики", – подчеркнул он.

Ситуация в Украине 17 марта