Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

В аэропорту Йемена прогремел взрыв: есть погибшие и раненные

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
31 октября, 02:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ни одна из организаций еще не взяла на себя ответственность за взрыв
Автомобиль был припаркован у внешнего входа в воздушную гавань. Коллаж "Сегодня"
Автомобиль был припаркован у внешнего входа в воздушную гавань. Коллаж "Сегодня"

В аэропорту йеменского города Аден в субботу, 30 октября, взорвался заминированный автомобиль. Жертвами теракта стали по меньшей мере десять человек.

Об этом пишет Al Arabia.

Реклама

Прогремел мощный взрыв

Согласно одной из версий, взрывчатка находилась в машине. Автомобиль был припаркован у внешнего входа в воздушную гавань. В результате инцидента оказался разрушен контрольно-пропускной пункт около гостиницы аэропорта.

В то же время источник в службе безопасности сообщает, что в результате взрыва на главном въезде в аэропорт погибли шесть человек, не менее 12 – получили ранения.

При этом пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии. Ни одна из организаций еще не взяла на себя ответственность за взрыв, который стал самым смертоносным в этом районе с декабря прошлого года, когда в Международном аэропорту Адена произошла атака на членов Кабинета министров.

Реклама

Взрыв в Афганистане

В Афганистане произошел очередной теракт в мечети во время молитвы. По меньшей мере 62 человека погибли, 70 получили ранения. Взрыв, который предположительно спровоцировал смертник, произошел в мечети Биби-Фатима, что находится в южном афганском городе Кандагаре. Неизвестный совершил атаку в крупнейшем шиитском религиозном сооружении региона.

Читайте также

Йеменвзрыв
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять