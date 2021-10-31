В аэропорту Йемена прогремел взрыв: есть погибшие и раненные

Ни одна из организаций еще не взяла на себя ответственность за взрыв

Автомобиль был припаркован у внешнего входа в воздушную гавань. Коллаж "Сегодня"

В аэропорту йеменского города Аден в субботу, 30 октября, взорвался заминированный автомобиль. Жертвами теракта стали по меньшей мере десять человек.

Об этом пишет Al Arabia.

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Прогремел мощный взрыв

Согласно одной из версий, взрывчатка находилась в машине. Автомобиль был припаркован у внешнего входа в воздушную гавань. В результате инцидента оказался разрушен контрольно-пропускной пункт около гостиницы аэропорта.

В то же время источник в службе безопасности сообщает, что в результате взрыва на главном въезде в аэропорт погибли шесть человек, не менее 12 – получили ранения.

При этом пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии. Ни одна из организаций еще не взяла на себя ответственность за взрыв, который стал самым смертоносным в этом районе с декабря прошлого года, когда в Международном аэропорту Адена произошла атака на членов Кабинета министров.

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Взрыв в Афганистане

В Афганистане произошел очередной теракт в мечети во время молитвы. По меньшей мере 62 человека погибли, 70 получили ранения. Взрыв, который предположительно спровоцировал смертник, произошел в мечети Биби-Фатима, что находится в южном афганском городе Кандагаре. Неизвестный совершил атаку в крупнейшем шиитском религиозном сооружении региона.

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