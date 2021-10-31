Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

В аеропорту Ємену пролунав вибух: є загиблі та поранені

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
31 жовтня, 02:48
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жодна з організацій ще не взяла на себе відповідальність за вибух
Автомобиль был припаркован у внешнего входа в воздушную гавань. Коллаж "Сегодня"
Автомобиль был припаркован у внешнего входа в воздушную гавань. Коллаж "Сегодня"

В аеропорту єменського міста Аден у суботу, 30 жовтня, вибухнув замінований автомобіль. Жертвами теракту стали щонайменше десять людина.

Про це пише Al Arabia.

Реклама

Пролунав потужний вибух

За однією з версій, вибухівка знаходилася в машині. Автомобіль був припаркований біля зовнішнього входу до повітряної гавані. Внаслідок інциденту виявився зруйнований контрольно-пропускний пункт біля готелю аеропорту.

Водночас джерело у службі безпеки повідомляє, що внаслідок вибуху на головному в'їзді в аеропорт загинули шестеро людина, не менше 12 – отримали поранення.

При цьому п'ятеро поранених перебувають у тяжкому стані. Жодна з організацій ще не взяла на себе відповідальність за вибух, який став смертоносним у цьому районі з грудня минулого року, коли в Міжнародному аеропорту Адена відбулася атака на членів Кабінету міністрів.

Реклама

Вибух в Афганістані

В Афганістані відбувся черговий теракт у мечеті під час молитви. Щонайменше 62 особи загинули, 70 отримали поранення. Вибух, який, ймовірно, спровокував смертник, стався в мечеті Бібі-Фатіма, що знаходиться в південному афганському місті Кандагарі. Невідомий здійснив атаку у найбільшій шиїтській релігійній споруді регіону.

Читайте також

Єменвибух
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти