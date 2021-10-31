В аеропорту Ємену пролунав вибух: є загиблі та поранені

Жодна з організацій ще не взяла на себе відповідальність за вибух

Автомобиль был припаркован у внешнего входа в воздушную гавань. Коллаж "Сегодня"

В аеропорту єменського міста Аден у суботу, 30 жовтня, вибухнув замінований автомобіль. Жертвами теракту стали щонайменше десять людина.

Про це пише Al Arabia.

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Пролунав потужний вибух

За однією з версій, вибухівка знаходилася в машині. Автомобіль був припаркований біля зовнішнього входу до повітряної гавані. Внаслідок інциденту виявився зруйнований контрольно-пропускний пункт біля готелю аеропорту.

Водночас джерело у службі безпеки повідомляє, що внаслідок вибуху на головному в'їзді в аеропорт загинули шестеро людина, не менше 12 – отримали поранення.

При цьому п'ятеро поранених перебувають у тяжкому стані. Жодна з організацій ще не взяла на себе відповідальність за вибух, який став смертоносним у цьому районі з грудня минулого року, коли в Міжнародному аеропорту Адена відбулася атака на членів Кабінету міністрів.

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Вибух в Афганістані

В Афганістані відбувся черговий теракт у мечеті під час молитви. Щонайменше 62 особи загинули, 70 отримали поранення. Вибух, який, ймовірно, спровокував смертник, стався в мечеті Бібі-Фатіма, що знаходиться в південному афганському місті Кандагарі. Невідомий здійснив атаку у найбільшій шиїтській релігійній споруді регіону.

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