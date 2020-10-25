В Афганистане уничтожили одного из самых разыскиваемых лидеров "Аль-Каиды"

Афганские силы безопасности ликвидировали высокопоставленного лидера террористической организаии "Аль-Каиды" Абу Мухсина аль-Масри, который входил в список самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований Соединенных Штатов.
Об этом сообщило Национальное управление безопасности Афганистана вечером в субботу, передает Reuters.
Соединенные Штаты обвиняли аль-Масри в предоставлении материальной поддержки и ресурсов иностранной террористической организации, а также в заговоре с целью убийства граждан США.
Аль-Масри, которого считают заместителем главы "Аль-Каиды", был убит во время спецоперации в провинции Газни на востоке Афганистана.
Убитый также был верховным лидером организации на индийском субконтиненте.
Напомним, в сентябре в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из главарей террористической организации"Исламское государство".
Мы также сообщали, что Коалиция под руководством США, поддерживаемая иракским правительством, уничтожила три укрытия Исламского государства (ИГИЛ) в результате авиаудара в северных регионах Ирака.Читайте Segodnya.ua в Google News
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