В Армении начались протесты, люди перекрывают улицы в Ереване: видео

Семнадцать оппозиционных партий Армении заявили о начале акции протеста, после того как истек срок, в течение которого они требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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Об этом во время трансляции в Facebook заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Он призвал людей устраивать "акции мирного гражданского неповиновения".

По данным news.am, граждане Армении уже начали акции неповиновения на улицах Еревана. Они скандируют "Никол – предатель". Протестующие перекрывают улицы. Полиция начала проводить задержания.

Протесты в Ереване. Источник: NEWS AM

Ранее президент Армении Армен Саркисян выступил с посланием к народу, в котором призвал отправить в отставку премьера Никола Пашиняна и провести досрочные парламентские выборы.

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Оппозиция начала требовать отставки Пашиняна после того, как он подписал мирное соглашение с Азербайджаном, согласно которому большая часть Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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