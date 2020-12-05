В Армении оппозиция требует отставки Пашиняна: тысячи протестующих пришли к нему домой

Пашиняну дали время до 8 декабря

В Армении оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Несколько десятков тысяч человек направились к его дому.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что в случае если Пашинян не уйдет в отставку – будут акции гражданского неповиновения.

"Мы даем время до вторника, 8 декабря, 12:00, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей командой этот вопрос и ушел в отставку. В противном случае по всей территории Армении будут начаты акции гражданского неповиновения", – сказал Сагателян.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о договоренности с Азербайджаном относительно обмена пленными после войны в Нагорном Карабахе.

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Также сообщалось, что в Баку насчитали более 2,7 тысячи погибших военнослужащих, некоторых невозможно опознать визуально.

Кроме того, правительство Франции не признает и не собирается признавать Нагорно-Карабахскую Республику.

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