В Армении оппозиция требует отставки Пашиняна: тысячи протестующих пришли к нему домой

В Армении оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Несколько десятков тысяч человек направились к его дому.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что в случае если Пашинян не уйдет в отставку – будут акции гражданского неповиновения.
"Мы даем время до вторника, 8 декабря, 12:00, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей командой этот вопрос и ушел в отставку. В противном случае по всей территории Армении будут начаты акции гражданского неповиновения", – сказал Сагателян.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о договоренности с Азербайджаном относительно обмена пленными после войны в Нагорном Карабахе.
Также сообщалось, что в Баку насчитали более 2,7 тысячи погибших военнослужащих, некоторых невозможно опознать визуально.
Кроме того, правительство Франции не признает и не собирается признавать Нагорно-Карабахскую Республику.
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