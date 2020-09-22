Українська
$ 28,2
33,2
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Австралии сотни китов застряли на песчаной мели (фото, видео)

22 сентября, 07:46

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Десятки животных погибли

В отдаленной гавани Маккуори австралийского острова Тасмания на песчаной отмели застряли около 250 китов, которых ученые пытаются спасти. По меньшей мере 25 китов погибли, пишет CBS News.

Реклама

Читайте также: В Средиземном море появились огромные киты (видео)

"Они находятся в воде, но очень трудно увидеть, сколько из этих китов умерло и в каком состоянии они находятся", – сказал представитель Департамента окружающей среды Тасмании Ник Дека.

Видео: Reuters

Предварительно считается, что это кит типа гринда, но окончательно их подвид еще не подтвердили.

На место прибыли полиция и морские эксперты, они оценивают ситуацию, чтобы начать спасательную операцию во вторник, 22 сентября. Ученые сетуют на то, что с приливами работа миссии будет сильно осложнена, поэтому большую часть работ постараются провести во время отливов.

В тренде
"Кокаиновый" скандал в посольстве России: наркотики везли в Госдуму
Реклама

В Тасмании нередко приходится спасать китов, которые выбросились на берег, но такого массового случая не наблюдалось давно. К работам планируют привлечь волонтеров, а в целом территорию с китами оградят для безопасности животных.

Видео: Reuters

Напомним, в августе в Австралии две женщины пострадали во время купания с китами – животное слишком близко подплыло к купальщицам и задело их хвостом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Австралия Танзания океан киты

Источник: CBS News

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодилов
Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодиловЭкономика
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к Путину
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к ПутинуПолитика
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)Другие страны
У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирус
У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирусДругие регионы
В центре Минска возводят баррикады
В центре Минска возводят баррикадыДругие страны
Чем рискует Украина, если введет санкции против Беларуси
Чем рискует Украина, если введет санкции против БеларусиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять