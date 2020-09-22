В Австралии сотни китов застряли на песчаной мели (фото, видео)

В отдаленной гавани Маккуори австралийского острова Тасмания на песчаной отмели застряли около 250 китов, которых ученые пытаются спасти. По меньшей мере 25 китов погибли, пишет CBS News.

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"Они находятся в воде, но очень трудно увидеть, сколько из этих китов умерло и в каком состоянии они находятся", – сказал представитель Департамента окружающей среды Тасмании Ник Дека.

Видео: Reuters

Предварительно считается, что это кит типа гринда, но окончательно их подвид еще не подтвердили.

На место прибыли полиция и морские эксперты, они оценивают ситуацию, чтобы начать спасательную операцию во вторник, 22 сентября. Ученые сетуют на то, что с приливами работа миссии будет сильно осложнена, поэтому большую часть работ постараются провести во время отливов.

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В Тасмании нередко приходится спасать китов, которые выбросились на берег, но такого массового случая не наблюдалось давно. К работам планируют привлечь волонтеров, а в целом территорию с китами оградят для безопасности животных.

Видео: Reuters

Напомним, в августе в Австралии две женщины пострадали во время купания с китами – животное слишком близко подплыло к купальщицам и задело их хвостом.

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