В Австралии спасают сотни китов-самоубийц: 90 уже погибли (видео)

В Австралии продолжают отчаянную попытку спасти многочисленную группу китов, которые на этой неделе массово выбросились на берег острова Тасмания.
Однако, как сообщает CBS, отправить обратно в океан удалось лишь 25 из них, тогда как количество погибших животных достигло 90.
В спасательной операции задействовано порядка шести десятков человек, включая волонтеров и местных рыбоводов. Перед ними стоит непростая задача – "отсортировать" китов, отобрав самых здоровых особей, которых будут спасать в первую очередь.
Направленный властями в гавань Маккуори, где 21 сентября и обнаружили на песчаной косе около 270 китов-гринд, морской биолог Крис Карлайон прогнозирует, что на спасение стаи могут уйти несколько дней.
Как отмечается, киты относительно часто массово выбрасываются на берег в Тасмании, но такой большой группы в этом районе не наблюдали более десяти лет.
Напомним, этим летом в австралийском штате Новый Южный Уэльс был обнаружен скелет огромного морского млекопитающего – как предположили cотрудники местной службы по охране дикой природы, горбатого кита.
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