В Австралии спасают сотни китов-самоубийц: 90 уже погибли (видео)

Перед людьми стоит нелегкая задача - решить, кому из животных предстоит умереть

В Австралии продолжают отчаянную попытку спасти многочисленную группу китов, которые на этой неделе массово выбросились на берег острова Тасмания.

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Однако, как сообщает CBS, отправить обратно в океан удалось лишь 25 из них, тогда как количество погибших животных достигло 90.

Видео: Reuters Видео: Reuters

В спасательной операции задействовано порядка шести десятков человек, включая волонтеров и местных рыбоводов. Перед ними стоит непростая задача – "отсортировать" китов, отобрав самых здоровых особей, которых будут спасать в первую очередь.

Направленный властями в гавань Маккуори, где 21 сентября и обнаружили на песчаной косе около 270 китов-гринд, морской биолог Крис Карлайон прогнозирует, что на спасение стаи могут уйти несколько дней.

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Как отмечается, киты относительно часто массово выбрасываются на берег в Тасмании, но такой большой группы в этом районе не наблюдали более десяти лет.

/ Фото: Сегодня

Напомним, этим летом в австралийском штате Новый Южный Уэльс был обнаружен скелет огромного морского млекопитающего – как предположили cотрудники местной службы по охране дикой природы, горбатого кита.

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