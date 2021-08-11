У Лукашенко хотят убрать из Конституции норму о нейтралитете

Профильный комитет Беларуси намеревается внести некоторые изменения в Конституцию страны

Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете. Фото: коллаж "Сегодня"

Проект Конституции Беларуси предлагает отмену ныне действующей нормы о стремлении страны к нейтралитету.

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Об этом сообщил глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич, передает ТАСС.

"Данное положение в действующей Конституции есть. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, то надо привести положения Конституции в соответствие с объективной реальностью", — сказал Миклашевич.

При этом, по словам Миклашевича, "на конституционном уровне предложено закрепить положение о том, что с территории Республики Беларусь, с территории нашего государства не будет никаких угроз другим государствам".

"А для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Республика Беларусь будет использовать коллективную оборону", — отметил председатель комиссии.

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Проект внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси должен быть доработан и до 1 сентября представлен самопровозглашенному президенту страны Александру Лукашенко.

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Миклашевич также напомнил, что Лукашенко во время своей большой пресс-конференции заявил о необходимости изменений в главный закон.

По мнению белорусского диктатора, в коррективах нуждаются:

конституционное положение о стремлении Беларуси к нейтралитету;

конституционный статус Всебелорусского народного собрания и его роли в системе государственной власти.

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Ранее Лукашенко отметил, что сохранять "нейтралитет сейчас невозможно". Пока неизвестно, означает ли отказ от нейтралитета интеграцию с Россией.

Изменения в конституцию

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа, Лукашенко вновь заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По его словам, проект нового основного закона Белоруссии будет готов в течение нынешнего года, а в начале следующего будет вынесен на всенародное обсуждение. 16 марта глава государства подписал указ о создании Конституционной комиссии из 36 человек во главе с председателем Конституционной комиссии, главой Конституционного суда Петром Миклашевичем. Комиссия должна была до 1 августа представить самопровозглашенному президенту предложения по поправкам к основному закону для последующего их вынесения на республиканский референдум. Рассмотрев предложения, Лукашенко заявил, что представленный ему проект изменений в конституцию страны нельзя назвать хорошо подготовленным, в связи с чем документ был отправлен на доработку.

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