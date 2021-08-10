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ЕС ввел новые санкции против режима Лукашенко

Сергей Мартынец Сергей Мартынец редактор раздела Политика
10 августа, 12:34
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Белорусская власть расплачивается за свои преступления против своих же соотечественников и не только
Лукашенко наказали за выборы и репрессии. Коллаж "Сегодня"
Лукашенко наказали за выборы и репрессии. Коллаж "Сегодня"

Европейский Союз вслед за Великобритании и США ввел санкции против Беларуси за фальсификацию выборов в 2020 году режимом Лукашенко и репрессии против собственного народа.

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В Брюсселе заявили, что солидарны с Британией, США и Канадой по поддержке белорусского народа. Там также пообещали и дальше оказывать давление на режим Лукашенко, пока "все политзаключенные не будут освобождены, а в Беларуси не начнется осмысленный диалог и не состоятся свободные и независимые выборы".

В санкционный список ЕС попал белорусский олимпийский комитет – за отмывание денег. Также ограничения касаются бизнесменов и компаний, в частности одного из крупнейших белорусских госпредприятий – "Беларуськалий".

Что натворил Лукашенко в Беларуси

  • Лукашенко возглавил в очередной раз Беларусь в августе прошлого года по итогам президентских выборов. Правда, их не признал цивилизованный мир, в том числе и Украина, а самого Лукашенко называют теперь самопровозглашенным лидером и диктатором. После этого в Беларуси начались месяцы массовых протестов, а за решеткой побывали тысячи белорусов, которые мирно протестовали против действующего режима.
  • Выходка официального Минска с принудительной посадкой самолета Ryanair вообще шокировала мир – страны Европы запретили полеты над Беларусью. Режим Лукашенко нарвался на санкции Евросоюза, ограничительные меры готовит даже Украина.
  • Лукашенко пошел еще дальше – подписал закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", которым разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 августа Великобритания обрушила санкции на Беларусь. Британский министр заявил, что Лондон не потерпит беспредела от Лукашенко после сфальсифицированных выборов. В ответ Лукашенко жестко ответил британцам.

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