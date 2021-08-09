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Британия обрушила санкции на Беларусь: Лукашенко жестко ответил

9 августа 2021 16:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Британский министр заявил, что Лондон не потерпит беспредела от Лукашенко после сфальсифицированных выборов

Британия наказала Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Британия наказала Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Великобритания ввела новые санкции против Беларуси в ответ на действия режима Лукашенко, а также за пиратскую посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича. Самопровозглашенный белорусский президент узнал об этом прямо на пресс-конференции и в ответ нахамил британцам.

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что режим Лукашенко продолжает крушить демократию и нарушать права человека в Беларуси.

"Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не приемлет действий Лукашенко после фальсифицированных выборов. Продукция государственной промышленности Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, и наши аэрокосмические компании не будут пользоваться его самолетами", – об этом говорится на сайте британского правительства.

Какие санкции ввели

  • Авиационные меры – британцы закрыли небо для белорусских самолетов и введен запрет на оказание технической помощи флоту самолетов Лукашенко.
  • Торговые меры в отношении калийных удобрений, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров для производства сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения для сокращения объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничения его доступа к товарам, которые могут позволить продолжить репрессии против белорусов.
  • Финансовые меры, запрещающие покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных государственными банками, и предоставление кредитов.
  • Запрет на предоставление страхования и перестрахования государственным органам Беларуси.
  • Ужесточение существующего эмбарго для Беларуси на поставки оружия.
  • Введены санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева за поддержку режима Лукашенко, в том числе преследуя свои деловые интересы.

Как отреагировал Лукашенко

Отметим, что Лукашенко сообщили о введении британцами санкции аккурат во время его большой пресс-конференции, на что он отреагировал в своем стиле.

"Экономические санкции введет Великобритания? Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Прихвостни американские", – заявил белорусский диктатор.

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Что натворил Лукашенко в Беларуси

  • Лукашенко возглавил в очередной раз Беларусь в августе прошлого года по итогам президентских выборов. Правда, их не признал цивилизованный мир, в том числе и Украина, а самого Лукашенко называют теперь самопровозглашенным лидером и диктатором. После этого в Беларуси начались месяцы массовых протестов, а за решеткой побывали тысячи белорусов, которые мирно протестовали против действующего режима.
  • Выходка официального Минска с принудительной посадкой самолета Ryanair вообще шокировала мир – страны Европы запретили полеты над Беларусью. Режим Лукашенко нарвался на санкции Евросоюза, ограничительные меры готовит даже Украина.
  • Лукашенко пошел еще дальше – подписал закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", которым разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.
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Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня ЕС утвердил секторальные санкции против Беларуси. Новые санкции коснулись таких секторов, как нефть, калий, банки, табак и надзорные технологии. По сути всего того, по чем ударили британцы.

Также сегодня, 9 августа, США должны объявить о санкциях против Беларуси.

Смотрите в нашем сюжете о годовщине протестов в Беларуси:

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