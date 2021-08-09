США вслед за Великобританией вводят новые санкции против Беларуси. Кого они коснутся

Новые санкции вводят против сторонников Лукашенко / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 9 августа, стало известно, что США вводят новые санкции против Беларуси.

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Об этом сообщает AFP.

"США введут новые санкции против белорусского режима. Белорусский олимпийский комитет стал объектом новых санкций США", – сообщил чиновник Белого дома.

Санкции направлены против сторонников Лукашенко, включая Беларуский национальный олимпийский комитет, лидеров бизнеса и такие компании, как частный Беларуский банк. Также, в санкции лист США попало и предприятие "Беларуськалий".

Отметим, что Белорусский олимпийский комитет возглавляет Виктор Лукашенко, сын непризнанного президента.

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Что натворил Лукашенко в Беларуси

Лукашенко возглавил в очередной раз Беларусь в августе прошлого года по итогам президентских выборов. Правда, их не признал цивилизованный мир, в том числе и Украина, а самого Лукашенко называют теперь самопровозглашенным лидером и диктатором. После этого в Беларуси начались месяцы массовых протестов, а за решеткой побывали тысячи белорусов, которые мирно протестовали против действующего режима.

возглавил в очередной раз Беларусь в августе прошлого года по итогам президентских выборов. Правда, их не признал цивилизованный мир, в том числе и Украина, а самого Лукашенко называют теперь самопровозглашенным лидером и диктатором. После этого в Беларуси начались месяцы массовых протестов, а за решеткой побывали тысячи белорусов, которые мирно протестовали против действующего режима. Выходка официального Минска с принудительной посадкой самолета Ryanair вообще шокировала мир – страны Европы запретили полеты над Беларусью. Режим Лукашенко нарвался на санкции Евросоюза, ограничительные меры готовит даже Украина.

Лукашенко пошел еще дальше – подписал закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", которым разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня ЕС утвердил секторальные санкции против Беларуси. Новые санкции коснулись таких секторов, как нефть, калий, банки, табак и надзорные технологии. По сути всего того, по чем ударили британцы.

Также сегодня, 9 августа, США должны объявить о санкциях против Беларуси.