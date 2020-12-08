В Беларуси милицейский "титушка" получил газ в лицо: плохо спит и поссорился с женой

В белорусском Гродно судят 29-летнего Никиту Самарина, который во время акции протеста дал отпор "титушкам" – т.е., переодетых в гражданское сотрудников милиции.

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Об этом сообщает оппозиционное издание TUT.by.

Парня обвиняют по статье 364 УК РБ "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел". Потерпевший — 32-летний сотрудник милиции Сергей Дойлида.

Самарина задержали 6 октября. По данным правозащитников, его жестоко избили, в глаза брызгали газом из баллончика, после чего парня увезла скорая: у Никиты были травмы и ожоги глаз. Все время до суда он находился был под стражей в СИЗО.

15 октября милиция опубликовала видео, на котором Самарин рассказывает, как отбивал человека от людей в гражданском недалеко от Октябрьского РОВД в Гродно. Самарин говорил, что распылил газ в сторону тех, кто задерживал людей.

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Портал Hrodna.life рассказывает, что еще 25 августа сотни горожан пришли к Октябрьскому РОВД, чтобы потребовать освобождения задержанных в тот день работников завода "Азот". Около 23:00 сотрудники милиции в гражданском начали задержания расходившихся по домам гродненцев. Два сотрудника милиции — Дойлида и Тихонов — попытались задержать мужчину, а люди пытались его отбить. В это время Дойлида почувствовал, что кто-то распылил ему в лицо газ.

У потерпевшего нет травм, повлекших потерю здоровья. Однако он заявил гражданский иск о компенсации морального вреда: 3 тысячи белорусских рублей (около 33 тысяч гривен. – Ред.). Сумму объясняет тем, что "долго не мог оправиться, каждый день вспоминал этот нехороший момент, плохо спал, поссорился с женой, переживал за свое здоровье".

Самарин иск не признал. По его мнению, в этой ситуации не могло быть нанесено морального вреда.

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На первом заседании допросили Долиду и двух свидетелей. Свидетельница заявила, что видела, как пять человек в спортивной одежде крутят гродненца. Она почувствовала резкий запах, стало трудно дышать. Однако Долида уверял, что задержанный не падал, физическое воздействие на него не оказывали.

А другой свидетель, друг Никиты, сказал, что Самарин рассказывал ему о том, что распылил газ в тот день, однако не знал, что распыляет газ на сотрудника милиции. Свои действия он считал "помощью человеку".

Напомним, в Беларуси приговорили к 2,5 годам тюрьмы гражданку Швейцарии, которая на женском марше сорвала балаклаву с омоновца.

Также сообщалось, что в Минске милицейский "титушка" напал на парня, но был жестоко избит.

Видео: t.me/belamova

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