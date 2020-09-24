В Беларуси "похитили" адвоката Колесниковой: в милиции объяснили пропажу

Сегодня Людмила Казак перестала выходить на связь

Белорусская оппозиция сообщила об исчезновении адвоката Людмилы Казак, которая защищала в суде члена Координационного совета Марии Колесниковой, находящейся сейчас в СИЗО по обвинению в призывах к свержению власти.

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Об этом сообщил п порталу TUT.by адвокат Виктор Мацкевич, сказав, что 24 сентября женщина перестала выходить на связь.

"В 13:50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась на судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта", – заявил Мацкевич.

Он добавил, что супруг Казак собирается подать в милицию заявление о похищении человека и считает, что случившееся связано с профессиональной деятельностью его супруги.

Как сообщает ТАСС, позже пресс-секретарь милиции Минска Наталья Ганусевич объяснила, что адвокат задержана за административное правонарушение и ее содержат в милицейском отделении. Что именно Казак совершила, в ведомстве не уточнили.

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Стоит отметить, что ранее в СИЗО оказались двое других адвокатов, которые связаны с Координационным советом – Максим Знак и Илья Салей.

Напомним, что сегодня от Марии Колесниковой пришло письмо из СИЗО. Женщина назвала терпимыми условия содержания, а новых подруг – замечательными.

Что сейчас происходит в Беларуси, смотрите в видеосюжете:

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