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В Беларуси в караоке Гродно запретили песню Цоя "с политическим подтекстом"

20 октября, 00:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Запрет ввела дирекция одного из кафе города

В белорусском Гродно дирекция кафе "Чемпи" запретила включать в караоке песни, "содержащие скрытый политический подтекст", в первую очередь – "Хочу перемен" Виктора Цоя и группы "Кино".

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Об этом говорится в распоряжении дирекции, фото которого опубликовал Onliner.

Согласно документу, такое правило в кафе введено еще с 20 августа, следить за тем, чтобы не было нарушений, должен администратор.

"В связи со сложившейся политической обстановкой и во избежание конфликтов между гостями с разными политическими взглядами", – объясняется в документе причина такого решения.

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Также во время пения запрещено выкрикивать политические лозунги – иначе музыку обещают выключать, "пока гости не успокоятся".

Издание отмечает, что в перечне экстремистских материалов на сайте белорусского Мининформа песни "Хочу перемен" нет.

В самом кафе, куда журналисты обратились за комментарием, заявили, что "вправе устанавливать любые внутренние правила".

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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протесты Беларусь кафе песни караоке виктор цой запреты
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