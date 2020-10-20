В Беларуси в караоке Гродно запретили песню Цоя "с политическим подтекстом"

В белорусском Гродно дирекция кафе "Чемпи" запретила включать в караоке песни, "содержащие скрытый политический подтекст", в первую очередь – "Хочу перемен" Виктора Цоя и группы "Кино".
Об этом говорится в распоряжении дирекции, фото которого опубликовал Onliner.
Согласно документу, такое правило в кафе введено еще с 20 августа, следить за тем, чтобы не было нарушений, должен администратор.
"В связи со сложившейся политической обстановкой и во избежание конфликтов между гостями с разными политическими взглядами", – объясняется в документе причина такого решения.
Также во время пения запрещено выкрикивать политические лозунги – иначе музыку обещают выключать, "пока гости не успокоятся".
Издание отмечает, что в перечне экстремистских материалов на сайте белорусского Мининформа песни "Хочу перемен" нет.
В самом кафе, куда журналисты обратились за комментарием, заявили, что "вправе устанавливать любые внутренние правила".
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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