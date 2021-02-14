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В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследование

14 февраля, 13:42

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Коронавирус передается от человека к человеку значительно легче, чем считалось ранее

Только у 13-18% зараженных коронавирусом проявлялись симптомы, все остальные болеют бессимптомно.

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Об этом сообщает Business Insider.

Ученые пришли к выводу, что бессимптомных больных на самом деле значительно больше, чем считалось ранее. По подсчетам, только у 13-18% зараженных коронавирусом проявлялись симптомы.

"Есть много бессимптомных людей – намного больше, чем предполагалось во многих исследованиях", – сказал один из авторов исследования.

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Модель исследования смогла отличить случаи с симптомами, не зарегистрированные из-за отсутствия тестов, от бессимптомных у людей, которые даже не подозревали о заболевании.

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Исследование демонстрирует не только то, что бессимптомных случаев большинство, но и то, что коронавирус передается от человека к человеку значительно легче, чем считалось ранее.

Бессимптомные случаи способствуют распространению инфекции, но слабее симптоматических, поэтому за основу следует брать тот расчет, что один бессимптомный больной заражает 3-4 человека, а с симптомами – 4-8. При этом бессимптомные больные отвечают за передачу 50% от всех случаев.

Как сообщали ранее в Украине традиционно на выходных резко снизилось количество новых заболевших COVID-19. За сутки субботы, 13 февраля, выявили 3094 новых случая заражения коронавирусом – это более чем на 2 тыс. меньше, чем за пятницу, 12 февраля.

Напомним, правительство Китая отказалось предоставлять экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.

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Китай исследование больные симптомы коронавирус
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