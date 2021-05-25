В Британии умер Уильям Шекспир – он был первым мужчиной, получившим вакцину от COVID-19

81-летний Уильям Шекспир стал не жертвой вируса, а кровоизлияния в мозг

Билл Вильям Шекспир

В Великобритании от инсульта скончался 81-летний Билл Уильям Шекспир, которого вторым в мире вакцинировали против коронавируса препаратом Pfizer-BioNTech.

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Об этом сообщает пишет BBC.

Друг Билла Джейн Иннес, который является советником в университетской больнице Ковентри, где делали прививки Шекспиру, сообщил, что тот умер не из-за коронавируса, а из-за инсульта.

Он также рассказал, что его друг после первой прививки вакциной сказал, что это было "прекрасно".

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"Билл был очень благодарен за то, что ему предложили возможность стать одним из первых людей в мире, кому дали вакцину. Это было то, чем он очень гордился... Он часто говорил об этом с людьми и всегда призывал всех получать вакцину, если существуют возможность", – рассказала супруга Билла.

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Напомним, первым человеком, которому в начале декабря 2020 сделали прививки от COVID-19 в рамках программы массовой вакцинации в Великобритании, стала 90-летняя Маргарет Кинан. В ее честь даже назвали новорожденного жирафенка из подвида, находящегося под угрозой исчезновения.

После нее прививали 81-летнего Шекспира. Укол ему сделали в университетской больнице Ковентри, в 20 милях от города Стрэтфорд-на-Эйвоне, где родился его тезка, величайший драматург и поэт Англии.

Видео: Сегодня

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