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У Британії помер Вільям Шекспір – він був першим чоловіком, який отримав вакцину від COVID-19

25 травня, 21:29

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

81-річний Вільям Шекспір став жертвою не вірусу, а крововиливу у мозок

Білл Вільям Шекспір

Білл Вільям Шекспір

У Великій Британії від інсульту помер 81-річний Білл Вільям Шекспір, якого другим у світі вакцинували проти коронавірусу препаратом Pfizer-BioNTech.

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Про це повідомляє пише BBC.

Друг Білла Джейн Іннес, який є радником в університетській лікарні Ковентрі, де робили щеплення Шекспіру, повідомив, що той помер не через коронавірус, а через інсульт.

Він також розповів, що його друг після першого щеплення вакциною сказав, що це було "чудово".

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"Білл був дуже вдячний за те, що йому запропонували можливість стати одним з перших людей у ​​світі, кому дали вакцину. Це було те, чим він надзвичайно пишався... Він часто говорив про це з людьми і завжди закликав усіх отримувати вакцину, якщо є змога", — розповіла дружина Білла.

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Нагадаємо, першою людиною, якій на початку грудня-2020 зробили щеплення від COVID-19 в межах програми масової вакцинації у Великій Британії, стала 90-річна Маргарет Кінан. На її честь навіть назвали новонароджене жирафеня з підвиду, що перебуває під загрозою зникнення.

Після неї зробили щеплення 81-річному Шекспіру. Укол йому зробили в університетській лікарні Ковентрі, за 20 миль від міста Стретфорд-на-Ейвоні, де народився його тезка, найвідоміший драматург і поет Англії.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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