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В Чехии призвали не считаться с мнением России – нужна реформа ООН

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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26 марта, 15:40
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Павел Фишер заявил, что оккупанты совершают военные преступления
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Военные Российской Федерации совершают в Украине военные преступления и предстанут перед международным трибуналом.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Сената Чехии, экс-кандидат в президенты Чехии Павел Фишер, пишет Guildhall.

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Заявление Фишера

По его словам, ООН должно быть реформировано, поскольку Россия не может блокировать рассмотрение вопросов в отношении войны против Украины.

"Поведение российской армии не соответствует обязательным правилам ведения боя, а военные части совершают военные преступления. Я считаю нападения на мирных жителей неприемлемыми, скандальными и непростительными. За них и за нападения на атомные электростанции, совершенные российскими войсками, виновные предстанут перед международным трибуналом", – сказал Фишер.

Также он отметил, что необходимо готовить реформу ООН, потому что ее создали, чтобы избежать войны в Европе.

"Сегодня агрессор не может блокировать обсуждение такого чрезвычайного военного конфликта, где без причины гибнет много мирного населения. Город Мариуполь стал символом апокалипсиса", – заявил глава комитета.

Напомним, ООН опровергла фейки Кремля о разработке биологического оружия в Украине. О заявлении ООН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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