У Чехії закликали не зважати на думку Росії – потрібна реформа ООН

Павло Фішер заявив, що окупанти здійснюють військові злочини

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Військові Російської Федерації здійснюють в Україні військові злочини та постануть перед міжнародним трибуналом.

Про це заявив голова комітету із закордонних справ Сенату Чехії, екскандидат у президенти Чехії Павло Фішер, пише Guildhall.

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Заява Фішера

За його словами, ООН має бути реформована, оскільки Росія не може блокувати розгляд питань щодо війни проти України.

"Поведінка російської армії не відповідає обов'язковим правилам ведення бою, а військові частини скоюють військові злочини. Я вважаю напади на мирних жителів неприйнятними, скандальними та непробачними. За них і за напади на атомні електростанції, вчинені російськими військами, винні постануть перед міжнародним трибуналом", – сказав Фішер.

Також він зазначив, що необхідно готувати реформу ООН, бо її створили, щоб уникнути війни в Європі.

"Сьогодні агресор не може блокувати обговорення такого надзвичайного військового конфлікту, де без причини гине багато мирного населення. Місто Маріуполь стало символом апокаліпсису", – заявив голова комітету.

Нагадаємо, ООН спростувала фейки Кремля про розробку біологічної зброї в Україні. Про заяву ООН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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