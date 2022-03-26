Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

У Чехії закликали не зважати на думку Росії – потрібна реформа ООН

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 березня, 15:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Павло Фішер заявив, що окупанти здійснюють військові злочини
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Військові Російської Федерації здійснюють в Україні військові злочини та постануть перед міжнародним трибуналом.

Про це заявив голова комітету із закордонних справ Сенату Чехії, екскандидат у президенти Чехії Павло Фішер, пише Guildhall.

Реклама

Заява Фішера

За його словами, ООН має бути реформована, оскільки Росія не може блокувати розгляд питань щодо війни проти України.

"Поведінка російської армії не відповідає обов'язковим правилам ведення бою, а військові частини скоюють військові злочини. Я вважаю напади на мирних жителів неприйнятними, скандальними та непробачними. За них і за напади на атомні електростанції, вчинені російськими військами, винні постануть перед міжнародним трибуналом", – сказав Фішер.

Також він зазначив, що необхідно готувати реформу ООН, бо її створили, щоб уникнути війни в Європі.

"Сьогодні агресор не може блокувати обговорення такого надзвичайного військового конфлікту, де без причини гине багато мирного населення. Місто Маріуполь стало символом апокаліпсису", – заявив голова комітету.

Нагадаємо, ООН спростувала фейки Кремля про розробку біологічної зброї в Україні. Про заяву ООН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 26 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16400
2
Літаки Літаки
117
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
575
5
ББМ ББМ
1640
6
Артилерія Артилерія
293
7
Засоби ППО Засоби ППО
51
8
РСЗВ РСЗВ
91
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1131
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Олег Свинчук - 19-річний боєць 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого. Проявив неймовірну мужність та військову майстерність, прикриваючи відхід побратимів під час раптового прориву окупантів на півночі країни. Після прямого влучання з його танку зірвало башту, здетонував боєкомплект… Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Наталія Пісоцька – вихователька центру реабілітації дітей-сиріт у Чернігові. Майже місяць прожила з 30-ма малюками (від 3-х років) у підвалах, доглядала їх, заспокоювала, коли місто запекло бомбили. Зуміла за допомогою військових вивезти дітей до Карпат, одного з місцевих санаторіїв. Читайте розповідь цієї дивовижної жінки, клікнувши тут.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти