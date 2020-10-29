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В Чехии сгорела украинская церковь (видео)

29 октября, 04:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Чехии собирают деньги на восстановление памятника архитектуры

В Праге (Чехия) в пейзажном парке "Сад Кинских" 28 октября сгорела церковь Святого Архангела Михаила – памятник украинской деревянной архитектуры 17 века.

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Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Twitter.

"Я потрясен новостью о пожаре в церкви св. Михала. Она была доставлена в Прагу с территории Украины и является одним из "мостов" между Украиной и Чехией", – написал он.

Церковь Святого Архангела Михаила в Саду Кинских до пожара

Церковь Святого Архангела Михаила в Саду Кинских до пожара

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Посол призвал чешскую полицию детально расследовать этот пожар.

"Восстановление этой архитектурной достопримечательности считаем делом чести для всех нас", – написал дипломат.

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На фото и видео, размещенных в Twitter пражской пожарной службы, видно, что от церкви остался практически только остов, она полностью выгорела.

Пожар в украинской церкви в Праге
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Позже Перебийнис написал, что представитель магистрата Праги Вит Гофман сообщил, что завтра будет объявлен публичный сбор пожертвований на восстановление церкви.

Напомним, в Польше на горе Монастырь накануне визита президента Анджея Дуды в Киев восстановили памятник воинам Украинской повстанческой армии, разрушенный вандалами.

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Чехия церковь Украина Прага пожар
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