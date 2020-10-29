В Чехии сгорела украинская церковь (видео)

В Праге (Чехия) в пейзажном парке "Сад Кинских" 28 октября сгорела церковь Святого Архангела Михаила – памятник украинской деревянной архитектуры 17 века.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Twitter.
"Я потрясен новостью о пожаре в церкви св. Михала. Она была доставлена в Прагу с территории Украины и является одним из "мостов" между Украиной и Чехией", – написал он.
Посол призвал чешскую полицию детально расследовать этот пожар.
"Восстановление этой архитектурной достопримечательности считаем делом чести для всех нас", – написал дипломат.
На фото и видео, размещенных в Twitter пражской пожарной службы, видно, что от церкви остался практически только остов, она полностью выгорела.
Позже Перебийнис написал, что представитель магистрата Праги Вит Гофман сообщил, что завтра будет объявлен публичный сбор пожертвований на восстановление церкви.
Напомним, в Польше на горе Монастырь накануне визита президента Анджея Дуды в Киев восстановили памятник воинам Украинской повстанческой армии, разрушенный вандалами.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк