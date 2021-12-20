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В Давосе отменили Всемирный экономический форум – названа причина

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
20 декабря, 15:51
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Форум должен был пройти с 17 по 21 января 2022 года
Всемирный форум в Давосе второй год откладывается из-за ограничений, связанных с COVID-19
Всемирный форум в Давосе второй год откладывается из-за ограничений, связанных с COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Всемирный экономический форум пришлось отменить из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон". Об этом в в Twitter сообщил редактор Sky News Марк Клейнман.

"Сбор глобальных деловых и политических лидеров в следующем месяце на ежегодном саммите Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) был отменен в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19 из-за штамма "Омикрон", – написал журналист в своем Twitter.

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В тоже время организаторы форума отметили, что он может состояться летом.

"Ежегодная встреча должна была пройти в Давосе в Швейцарии с 17 по 21 января 2022 года. Теперь она запланирована на начало лета. Вместо участия в форуме желающие смогут присоединиться к серии сессий "Положение дел в мире", которая "объединяет глобальных бизнес-лидеров в режиме онлайн", – говорится в сообщении на сайте форума.

Омикрон подобрался к Украине

В Киеве выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Больной обратился в одну из частных больниц Киева. Его биоматериалы направили в Центр общественного здоровья на секвенирование. Там был установлен штамм вируса.

Признаки нового штамма

  • зуд в горле,
  • сухой кашель,
  • постоянная усталость,
  • мышечные боли,
  • иногда даже ночная потливость.

Симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

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