В Давосе отменили Всемирный экономический форум – названа причина

Всемирный экономический форум пришлось отменить из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон". Об этом в в Twitter сообщил редактор Sky News Марк Клейнман.

Revealed: Next months gathering of global business and political leaders at the World Economic Forums annual summit in Davos, Switzerland, has been called off because of surging levels of the Omicron variant of COVID-19, delegates have been told today by the organisers.