В Давосе отменили Всемирный экономический форум – названа причина

Форум должен был пройти с 17 по 21 января 2022 года

Всемирный форум в Давосе второй год откладывается из-за ограничений, связанных с COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Всемирный экономический форум пришлось отменить из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон". Об этом в в Twitter сообщил редактор Sky News Марк Клейнман.

"Сбор глобальных деловых и политических лидеров в следующем месяце на ежегодном саммите Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) был отменен в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19 из-за штамма "Омикрон", – написал журналист в своем Twitter.

Revealed: Next months gathering of global business and political leaders at the World Economic Forums annual summit in Davos, Switzerland, has been called off because of surging levels of the Omicron variant of COVID-19, delegates have been told today by the organisers. — Mark Kleinman (@MarkKleinmanSky) December 20, 2021

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В тоже время организаторы форума отметили, что он может состояться летом.

"Ежегодная встреча должна была пройти в Давосе в Швейцарии с 17 по 21 января 2022 года. Теперь она запланирована на начало лета. Вместо участия в форуме желающие смогут присоединиться к серии сессий "Положение дел в мире", которая "объединяет глобальных бизнес-лидеров в режиме онлайн", – говорится в сообщении на сайте форума.

Омикрон подобрался к Украине

В Киеве выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Больной обратился в одну из частных больниц Киева. Его биоматериалы направили в Центр общественного здоровья на секвенирование. Там был установлен штамм вируса.

Признаки нового штамма

зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

иногда даже ночная потливость.

Симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.