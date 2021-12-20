У Давосі скасували Всесвітній економічний форум – названо причину

Світовий економічний форум довелося скасувати через поширення штаму коронавіруса "Омікрон". Про це в Twitter повідомив редактор Sky News Марк Клейнман.
"Збір глобальних ділових і політичних лідерів наступного місяця на щорічному саміті Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) було скасовано у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності на COVID-19 через штам "Омікрон", – написав журналіст у своєму Twitter.
Revealed: Наступні місяці, що беруть участь в глобальному бізнесі і політичні лідери на світових економічних форумах annual summit в Davos, шведському, буде нав'язаний від нагальних рівнів Omicron variant COVID-19, delegates have been told today- Mark Kleinman (@MarkKleinmanSky) December 20, 2021
Водночас, організатори форуму зазначили, що він може відбутися влітку.
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"Щорічна зустріч мала пройти в Давосі у Швейцарії з 17 по 21 січня 2022 року. Тепер вона запланована на початок літа. Замість участі у форумі охочі зможуть приєднатися до серії сесій "Стан справ у світі", яка "об'єднує глобальних бізнес-лідерів у режимі онлайн", – йдеться у повідомленні на сайті форуму .
Омікрон підібрався до України
У Києві виявили перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Хворий звернувся до однієї з приватних лікарень Києва. Його біоматеріали направили до Центру громадського здоров'я на секвенування. Там було встановлено штам вірусу.
Ознаки нового штаму
- свербіж у горлі,
- сухий кашель,
- постійна втома,
- м'язові болі,
- іноді навіть нічна пітливість.
Симптоми "Омікрону" можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.