В Египте град со снегом засыпал туристов и местных жителей на Новый год

В первый день нового года на египетский курорт Хургаду обрушились снег и град.
Об этом сообщает Egypt Today.
Непогода
Непогода доставила немало хлопот как местным жителям, так и туристам.
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"В первый день нового года улицы Хургады покрываются снегом, сопровождаемым проливным дождем, продолжавшимся несколько часов", – отмечает издание.
On the first day of the new year, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours #EgyptToday#Egypt#Hurghada#Winter | ###pic.twitter.com/cs5TjhbUwf— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) January 1, 2022
Пользователи социальных сетей выложили видео с запорошенными снегом улицами курорта, пальмами и газонами. Как отметили в метеобюро Египта, провинция Красное море оказалась во власти атмосферного фронта, что вызвало сильные ливневые дожди, которые прошли в большинстве городов региона.
Egyptian Hurghada was attacked by snow and hail today#storm#hurricane#hail#hailstorm#granizo#granizadapic.twitter.com/C2Q8Xp72Ud— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 1, 2022
Кроме дождя и снега, на курорт обрушился град величиной с голубиное яйцо. Непогода затруднила движение на улицах города из-за образовавших луж и растаявшего снега.
Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.
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