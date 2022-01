В Египте град со снегом засыпал туристов и местных жителей на Новый год

В первый день нового года на египетский курорт Хургаду обрушились снег и град.

Об этом сообщает Egypt Today.

Непогода доставила немало хлопот как местным жителям, так и туристам.

"В первый день нового года улицы Хургады покрываются снегом, сопровождаемым проливным дождем, продолжавшимся несколько часов", – отмечает издание.

On the first day of the new year, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours #EgyptToday#Egypt#Hurghada#Winter | ###pic.twitter.com/cs5TjhbUwf