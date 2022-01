У Єгипті град зі снігом засипав туристів та місцевих жителів на Новий рік

У перший день нового року на єгипетський курорт Хургаду обрушилися сніг та град.

Про це повідомляє Еgypt Today.

Негода завдала чимало клопоту як місцевим жителям, так і туристам.

"У перший день нового року вулиці Хургади покриваються снігом, що супроводжується зливою, що тривало кілька годин", – зазначає видання.

На першому дні нового року, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours #EgyptToday #Egypt #Hurghada #Winter | # # # pic.twitter.com/cs5TjhbUwf