У Єгипті град зі снігом засипав туристів та місцевих жителів на Новий рік

Негода утруднила рух вулицями міста

Окрім дощу та снігу, на курорт обрушився град. Колаж "Сьогодні"

У перший день нового року на єгипетський курорт Хургаду обрушилися сніг та град.

Про це повідомляє Еgypt Today.

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Негода

Негода завдала чимало клопоту як місцевим жителям, так і туристам.

"У перший день нового року вулиці Хургади покриваються снігом, що супроводжується зливою, що тривало кілька годин", – зазначає видання.

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Користувачі соціальних мереж виклали відео із запорошеними снігом вулицями курорту, пальмами та газонами. Як зазначили у метеобюро Єгипту, провінція Червоне море опинилася у владі атмосферного фронту, що викликало сильні зливи, що пройшли у більшості міст регіону.

Окрім дощу та снігу, на курорт обрушився град завбільшки з голубине яйце. Негода утруднила рух на вулицях міста через утворені калюжі і сніг.

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Україні потрібно готуватися до природних катастроф

Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них уже зараз треба бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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