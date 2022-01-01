У Єгипті град зі снігом засипав туристів та місцевих жителів на Новий рік

У перший день нового року на єгипетський курорт Хургаду обрушилися сніг та град.
Про це повідомляє Еgypt Today.
Негода
Негода завдала чимало клопоту як місцевим жителям, так і туристам.
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"У перший день нового року вулиці Хургади покриваються снігом, що супроводжується зливою, що тривало кілька годин", – зазначає видання.
На першому дні нового року, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours #EgyptToday #Egypt #Hurghada #Winter | # # # pic.twitter.com/cs5TjhbUwf- Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) January 1, 2022
Користувачі соціальних мереж виклали відео із запорошеними снігом вулицями курорту, пальмами та газонами. Як зазначили у метеобюро Єгипту, провінція Червоне море опинилася у владі атмосферного фронту, що викликало сильні зливи, що пройшли у більшості міст регіону.
Egyptian Hurghada was attacked by snow and hail today #storm #hurricane #hail #hailstorm #granizo #granizada pic.twitter.com/C2Q8Xp72Ud- Aleksander Onishchuk (@ Brave_spirit81) January 1, 2022
Окрім дощу та снігу, на курорт обрушився град завбільшки з голубине яйце. Негода утруднила рух на вулицях міста через утворені калюжі і сніг.
Україні потрібно готуватися до природних катастроф
Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них уже зараз треба бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.
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