В Эквадоре произошла авиакатастрофа: погибших пытались спасти очевидцы (фото)

7 апреля на западе Эквадора произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек – два члена экипажа и четыре пассажира.

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Об этом говорится на сайте Transponder1200.

Легкомоторный самолет летел в город Гуаякиль. После аварии жители города пытались снять крышку с самолета и помочь людям.

Местные власти и Комиссия по расследованию несчастных случаев прибыли на место происшествия, чтобы установить причину аварии. Начато расследование.

#Ecuador Consternación, sin sobrevivientes (6) deja hoy un #AccidenteAereo

Equipo: Piper PA-31 Navajo

Registro: HC-CVC.

Ruta: Lago Agrio – Guayaquil

Lugar: Provincia del Guayas, Daule, Salitre.

Nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/5FaOixduwq — AeromundoMagazine (@AeromundoAvGeek) April 7, 2021

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Также мы писали о том, что в США разбился двухмоторный самолет. Крушение произошло в городе Лафайетт, штат Луизиана. Известно, что через несколько минут после взлета самолет упал рядом с супермаркетом Walmart.

Ранее мы сообщали, что неподалеку от села Гоголев в Броварском районе Киевской области упал легкомоторный самолет.

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