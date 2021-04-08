Українська
$ 27,89
33,14
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Эквадоре произошла авиакатастрофа: погибших пытались спасти очевидцы (фото)

8 апреля, 03:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Легкомоторный самолет летел в город Гуаякиль

7 апреля на западе Эквадора произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек – два члена экипажа и четыре пассажира.

Реклама

Об этом говорится на сайте Transponder1200.

Легкомоторный самолет летел в город Гуаякиль. После аварии жители города пытались снять крышку с самолета и помочь людям.

Местные власти и Комиссия по расследованию несчастных случаев прибыли на место происшествия, чтобы установить причину аварии. Начато расследование.

Реклама

Также мы писали о том, что в США разбился двухмоторный самолет. Крушение произошло в городе Лафайетт, штат Луизиана. Известно, что через несколько минут после взлета самолет упал рядом с супермаркетом Walmart.

Ранее мы сообщали, что неподалеку от села Гоголев в Броварском районе Киевской области упал легкомоторный самолет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Эквадор крушение самолет расследование авиакатастрофа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крупнейшая пробка в истории: как контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал и лишил мир миллиардов
Крупнейшая пробка в истории: как контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал и лишил мир миллиардовДругие страны
"Голая" фотосессия на балконе в Дубае: среди арестованных – украинкиДругие страны
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и Британии
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и БританииРоссия
Мир вводит
Мир вводит "ковидный паспорт". Украину ждет изоляцияУкраина
Что задумал Лукашенко? Беларусь перемещает бронетехнику рядом с Украиной (видео)
Что задумал Лукашенко? Беларусь перемещает бронетехнику рядом с Украиной (видео)Другие страны
Украинцам станет проще добраться в Турцию на море
Украинцам станет проще добраться в Турцию на мореТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять