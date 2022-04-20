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В Германии избавились от кабана Путина

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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20 апреля, 07:49
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Животное появилось в баварском парке три года назад
Кабана Путина "уничтожили". Фото: коллаж "Сегодня"
Кабана Путина "уничтожили". Фото: коллаж "Сегодня"

В Баварии в парке дикой природы жил дикий кабан по имени Путин. Из-за вторжения РФ в Украину животному решили изменить кличку, так как имя российского президента оскорбляет животное.

Об этом сообщает парк Wildpark Mehlmeisel Waldhaus на странице в Facebook.

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Кабан появился в баварском парке три года назад. У него было российское происхождение и он весил в полтора раза больше своих сородичей, поэтому его назвали Путин.

Сотрудники парка называют кабана статным, социально приемлемым и общительным животным, который весит почти 200 кг.

После вторжения России в Украину сотрудник парка Эккард Миккиш решил, что "ни одна свинья не заслуживает имени этого бесчеловечного ублюдка". В марте парк объявил конкурс на новое имя для кабана – люди прислали 2 700 вариантов.

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В результате кабана Путина переименовали в Эберхофера. Эберхофер – имя полицейского из популярной серии баварских книг.

Кабана Путина переименовали в Эберхофера

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Под Харьковом российские оккупанты украли у животных из экопарка морковь, свеклу и капусту

Под Харьковом оккупанты украли продукты, предназначенные для кормления животных в "Фельдман Экопарке". Об этом сообщил в Facebook заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, который занимается эвакуацией животных.

"Фельдман Экопарк находится в 300 метрах от российских военных. Сегодня ночью они украли у наших животных морковь, свеклу и капусту. У меня нет эмоций", — отметил Лысенко в соцсетях.

Чиновник рассказал, что несмотря на обстрелы, удалось зайди а территорию экопарка и спасти животных.

"Сегодня наша команда в достаточно широком составе прорвалась на территорию экопарка. И хотя снова были обстрелы, это не помешало нам эвакуировать пятерых львов и других животных. Лев и львицы – сегодня, двое молодых львов, ягуар и пантера, львята – вчера. Спасение наших больших хищников идет хорошими темпами", – говорилось ранее в сообщении экопарка.

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