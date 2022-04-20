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У Німеччині позбулися кабана Путіна

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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20 квітня, 07:49
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Тварина з'явилася у баварському парку три роки тому
Кабана Путіна "знищили". Фото: колаж "Сьогодні"
Кабана Путіна "знищили". Фото: колаж "Сьогодні"

У Баварії у парку дикої природи жив дикий кабан на ім'я Путін. Через вторгнення РФ в Україну тварині вирішили змінити прізвисько, тому що ім'я російського президента ображає тварину.

Про це повідомляє парк Wildpark Mehlmeisel Waldhaus на сторінці у Facebook.

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Кабан з'явився у баварському парку три роки тому. У нього було російське походження і він важив у півтора раза більше за своїх родичів, тому його назвали Путін.

Співробітники парку називають кабана статною, соціально прийнятною та товариською твариною, яка важить майже 200 кг.

Після вторгнення Росії в Україну співробітник парку Екард Міккіш вирішив, що "жодна свиня не заслуговує на ім'я цього нелюдського ублюдка". У березні парк оголосив конкурс на нове ім'я для кабана – люди надіслали 2 700 варіантів.

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У підсумку кабана Путіна перейменували на Еберхофера. Еберхофер – ім'я поліцейського з популярної серії баварських книг.

Кабана Путіна перейменували на Еберхофера

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Під Харковом російські окупанти вкрали у тварин з екопарку моркву, буряк та капусту

Під Харковом окупанти вкрали продукти, призначені для годування тварин у "Фельдмані Екопарку". Про це повідомив у Facebook заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, який займається евакуацією тварин.

"Фельдман Екопарк розташований за 300 метрів від військових Росії. Сьогодні вночі вони вкрали у наших тварин моркву, буряк і капусту. У мене немає емоцій", – зазначив Лисенко у соцмережах.

Чиновник розповів, що попри обстріли, вдалося зайти на територію екопарку та врятувати тварин.

"Сьогодні наша команда у досить широкому складі прорвалася на територію екопарку. І хоча знову були обстріли, це не завадило нам евакуювати п'ятьох левів та інших тварин. Лев та левиці – сьогодні, двоє молодих левів, ягуар та пантера, левенята – вчора. Врятування наших великих хижаків йде добрими темпами", – говорилося раніше в повідомленні екопарку.

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Дані на 10:00 19 квітня
1
Особовий склад 20800
Особовий склад
2
Літаки 169
Літаки
3
Гелікоптери 150
Гелікоптери
4
Танки 802
Танки
5
ББМ 2063
ББМ
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Артилерія 386
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