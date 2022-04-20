У Німеччині позбулися кабана Путіна

У Баварії у парку дикої природи жив дикий кабан на ім'я Путін. Через вторгнення РФ в Україну тварині вирішили змінити прізвисько, тому що ім'я російського президента ображає тварину.
Про це повідомляє парк Wildpark Mehlmeisel Waldhaus на сторінці у Facebook.
Кабан з'явився у баварському парку три роки тому. У нього було російське походження і він важив у півтора раза більше за своїх родичів, тому його назвали Путін.
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Співробітники парку називають кабана статною, соціально прийнятною та товариською твариною, яка важить майже 200 кг.
Після вторгнення Росії в Україну співробітник парку Екард Міккіш вирішив, що "жодна свиня не заслуговує на ім'я цього нелюдського ублюдка". У березні парк оголосив конкурс на нове ім'я для кабана – люди надіслали 2 700 варіантів.
У підсумку кабана Путіна перейменували на Еберхофера. Еберхофер – ім'я поліцейського з популярної серії баварських книг.
Кабана Путіна перейменували на Еберхофера
Під Харковом російські окупанти вкрали у тварин з екопарку моркву, буряк та капусту
Під Харковом окупанти вкрали продукти, призначені для годування тварин у "Фельдмані Екопарку". Про це повідомив у Facebook заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, який займається евакуацією тварин.
"Фельдман Екопарк розташований за 300 метрів від військових Росії. Сьогодні вночі вони вкрали у наших тварин моркву, буряк і капусту. У мене немає емоцій", – зазначив Лисенко у соцмережах.
Чиновник розповів, що попри обстріли, вдалося зайти на територію екопарку та врятувати тварин.
"Сьогодні наша команда у досить широкому складі прорвалася на територію екопарку. І хоча знову були обстріли, це не завадило нам евакуювати п'ятьох левів та інших тварин. Лев та левиці – сьогодні, двоє молодих левів, ягуар та пантера, левенята – вчора. Врятування наших великих хижаків йде добрими темпами", – говорилося раніше в повідомленні екопарку.