В Иерусалиме разогнали мусульманский "марш победы" в поддержку ХАМАС (видео)

В Иерусалиме разогнали демонстрацию в поддержку ХАМАС
После дневной пятничной молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме, на площади между мечетями Аль-Акса и Куббат ас-Сахра большая группа мусульман попыталась провести "марш победы" в поддержку террористической организации ХАМАС.
Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает Newsru.co.il.
Как сообщается, полиция пресекла проведение этой акции. Были применены спецсредства для разгона толпы.
В ответ сотни молодых мусульман устроили беспорядки, бросая в бойцов пограничной полиции камни и бутылки с зажигательной смесью. На Храмовую гору прибыл полицейский спецназ.
Всем мусульманам, не участвующим в беспорядках, дали возможность покинуть территорию, где происходили столкновения.
Палестинские СМИ сообщают о 15 пострадавших в результате действий полиции.
Напомним, Израиль заявил о военной, а ХАМАС о политической победе в войне.
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