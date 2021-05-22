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В Єрусалимі розігнали мусульманський "марш перемоги" на підтримку ХАМАС (відео)

22 травня, 00:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

На Храмовій горі мусульмани спробували влаштувати марш на підтримку бойовиків

Після денної п'ятничної молитви на Храмовій горі в Єрусалимі, на площі між мечетями Аль-Акса і Куббат ас-Сахра велика група мусульман спробувала провести "марш перемоги" на підтримку терористичної організації ХАМАС.

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Про це повідомила прес-служба поліції, передає Newsru.co.il.

Як повідомляється, поліція припинила проведення цієї акції. Були застосовані спецзасоби для розгону натовпу.

У відповідь сотні молодих мусульман влаштували безлади, кидаючи в бійців прикордонної поліції каміння і пляшки із запальною сумішшю. На Храмову гору прибув поліцейський спецназ.

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Всім мусульманам, які не беруть участі в безладах, дали можливість покинути територію, де відбувалися зіткнення.

Палестинські ЗМІ повідомляють про 15 постраждалих в результаті дій поліції.

Нагадаємо, Ізраїль заявив про військову, а ХАМАС про політичну перемогу у війні.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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