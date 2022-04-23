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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь (видео)

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23 апреля, 16:24
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СБУ призывает украинцев быть особенно бдительными на Пасху
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 23 апреля, в иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

Церемонию опубликовали в Youtube.

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Изнесение из святыни огня символизирует выход из Гроба "Света истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

Известно, что храм вмещает 10 тысяч человек. Обычно желающих посмотреть на Схождение намного больше, поэтому паломники собираются на площади перед Храмом и на соседних улицах.

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Россия может готовить провокации на Пасху в Украине

Российские оккупанты могут устроить провокации на Пасху в Украине. Правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными в этот период.

"Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине. Так росСМИ уже готовят основу для провокаций со стороны армии РФ и заранее переводят ответственность за них на представителей "националистических объединений", – говорится в сообщении.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!

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